مدحت شلبي: أعشق الأهلي وجماهيره.. وهذه كواليس إغلاق قناة "بيراميدز"

أكد الإعلامي مدحت شلبي أنه يكن كل احترام وتقدير إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وجماهير المارد الأحمر.





وقال مدحت شلبي في تصريحات تليفزيونية: "أعتذر لجماهير الأهلي التي أعشقهم بشدة، ربما أكون تسببت في ضيقهم في أواخر أيامي في قناة بيراميدز، وجماهير الأهلي تعرف جيدا أنني لا أعرف أُنمِق الكلمات. كنت قاسيا للغاية وقتها".





وأضاف: "إدارة الأهلي لابد أن تكون في كامل تركيزها في الاختيارات. حتى لا يأتي مدير تعاقدات ويرحل بعد يومين وكذلك يأتي محمد فضل وحسام غالي ويرحلا بعد يومين وهكذا".





وأردف: "أنا أعشق جماهير الأهلي وكيان الأهلي بشكل كبير للغاية. الأهلي هو من يسعد مصر دائما. كل البطولات التي تأتي لمصر يكون سببها الأهلي".





وتطرق شلبي في حديثه عن مشواره في قناة بيراميدز قائلا: "انطلاقة قناة نادي بيراميدز كانت قوية للغاية. ليس في مصر فقط بل في العالم العربي بالكامل".





وواصل "الاتفاق مع تركي آل الشيخ رئيس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية كان باعتبار القناة قناة عامة وليس قناة نادي واستمر ذلك حتى حدث ما حدث".





ووتابع: "لست متوغلا بشكل كبير في كواليس القناة ولكن من ضمن أسباب غلقها هي الحلقة التي استضفت بها رئيس الزمالك، وقتها تحدث عن الأهلي وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقاف البرنامج".





وعاد ليكمل حديثه قائلا: "عندما علم تركي آل الشيخ بذلك قال (برنامج مدحت ميتقفلش. أنا هقفل القناة كلها). ومن هنا كانت البداية".





ووجه مدحت شلبي الشكر إلى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية مشيرا إلى "على الرغم من توقيعي لعقد لمدة سنتين مع قناة بيراميدز، إلا أنه وافق على انضمامي لقناة النيل للرياضة. شكرا جزيلا له".





مدحت شلبي ينضم لقناة النيل للرياضة





وأعلنت شركة برزنتيشن سبورتس عن تعاقدها مع مدحت شلبي، لتقديم الاستوديو التحليلي لمباريات الدوري "استاد النيل"، بالإضافة لتقديم برنامج "مساء الأنوار" عبر شاشة النيل للرياضة.



