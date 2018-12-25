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بعد احتفالها بزواجها من أحمد فلوكس أمام السيسي.. هنا شيحة تحتفل بعيد ميلادها الثالث والثلاثين

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 03:48 ص
بعد احتفالها بزواجها من أحمد فلوكس أمام السيسي.. هنا شيحة تحتفل بعيد ميلادها الثالث والثلاثين
هنا شيحة
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شيماء عطية
 
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تحتفل الفنانة هنا شيحة، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الثالث والثلاثين.


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.


١- ولدت هنا في الخامس والعشرين من ديسمبر ١٩٨٥.


٢- تنتمي لعائلة فنية، فوالدها هو الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وشقيقتيها هن الفنانات حلا شيحا، ومايا شيحة.


٣- تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحيه، قسم تمثيل وإخراج.


٤- كان ظهورها الأول في التلفزيون من خلال مشاركتها في مسلسل "حبنا الكبير"، ثم قدمت بعده مسلسل "البر الغربي".


٥- كانت انطلاقتها السينمائية من خلال المشاركة في بطولة فيلم "حب البنات"، وبعده بطولة فيلم "درس خصوصي".


٦- شاركت في العديد من المسلسلات الناجحة، حيث لعبت أداور متنوعة، ومن أشهرها: "السبع وصايا"، و"شارع عبدالعزيز"، و"العهد".


٧- قدمت عدد من الأفلام الهامة، منها: "عيار ناري"، و"قبل زحمة الصيف".


٨- تزوجت من مهندس الديكور فوزي العوامري، وأنجبت منه ولدين، ثم خلعته.


٩- أعلنت زواجها من الفنان إحمد فلوكس في أكتوبر الماضي بعد نفي شائعات ارتباطهما.


١٠- احتفلت أمس الإثنين بزواجها من الفنان أحمد فلوكس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك خلال احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، داخل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.



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