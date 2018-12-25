بعد احتفالها بزواجها من أحمد فلوكس أمام السيسي.. هنا شيحة تحتفل بعيد ميلادها الثالث والثلاثين
تحتفل الفنانة هنا شيحة، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الثالث والثلاثين.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.
١- ولدت هنا في الخامس والعشرين من ديسمبر ١٩٨٥.
٢- تنتمي لعائلة فنية، فوالدها هو الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وشقيقتيها هن الفنانات حلا شيحا، ومايا شيحة.
٣- تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحيه، قسم تمثيل وإخراج.
٤- كان ظهورها الأول في التلفزيون من خلال مشاركتها في مسلسل "حبنا الكبير"، ثم قدمت بعده مسلسل "البر الغربي".
٥- كانت انطلاقتها السينمائية من خلال المشاركة في بطولة فيلم "حب البنات"، وبعده بطولة فيلم "درس خصوصي".
٦- شاركت في العديد من المسلسلات الناجحة، حيث لعبت أداور متنوعة، ومن أشهرها: "السبع وصايا"، و"شارع عبدالعزيز"، و"العهد".
٧- قدمت عدد من الأفلام الهامة، منها: "عيار ناري"، و"قبل زحمة الصيف".
٨- تزوجت من مهندس الديكور فوزي العوامري، وأنجبت منه ولدين، ثم خلعته.
٩- أعلنت زواجها من الفنان إحمد فلوكس في أكتوبر الماضي بعد نفي شائعات ارتباطهما.
١٠- احتفلت أمس الإثنين بزواجها من الفنان أحمد فلوكس أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك خلال احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، داخل مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.