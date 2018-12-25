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حالة الطقس الثلاثاء 25/12/2018 في اليمن

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 03:40 ص
حالة الطقس الثلاثاء 25/12/2018 في اليمن
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يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء 25/12/2018 في اليمن؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 25/12/2018 على اليمن:-
إب  7°
آل لوهاياه  22°
الجراحي  19°
الحديدة  23°
الروضة  5°
الشيخ عثمان  22°
الضالع‎‎  12°
الماراويه  24°
المكلا  17°
المنصورية  16°
الهاوها  24°
باجيل  18°
بيت الفقيه  16°
تعز  10°
ذمار  3°
زنجبار  20°
صعدة  5°
صنعاء  4°
عدن  22°
عمران  4°
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