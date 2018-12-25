ماذا قدم فريق الجزيره في 13 مباراة بدوري الممتاز "ب"

تأسس نادي الجزيرة بمطروح في عام 2010 ليشارك ضمن أندية القسم الرابع، حتى نجح في التأهل للقسم الثالث، ومنه للممتاز "ب" الذي صعد خلاله في الموسم الماضي، ليتواجد حاليا ضمن فرق المجموعة الثالثة تحت قيادة المدير الفني كرم جابر.





ويرصد "الفجر الرياضي" كشف حساب لفريق الجزيرة خلال الدور الأول، الذي بدأ بخسارة الفريق المطروحي لثلاث مباريات متتالية، ولكن سرعان ما تحسنت بعدها النتائج مابين انتصارات وتعادلات ليجمع الفريق 13 نقطه، جمعهم من فوز في 4 لقاءات، منهم ثلاثه داخل ملعبه علي الحمام وبلديه المحله وتلا، وحقق فوز وحيد خارج ملعبه كان علي حساب متذيل المجموعه سيدي سالم.





وحقق الجزيره تعادل وحيد كان خارج ملعبه أمام فريق المنصوره، وتلقي ثمانيه هزائم منهم ثلاثه داخل ملعبه من طنطا وكفر الشيخ وفاركو، وخمسه خارج ملعبه من الاوليمبي ودمنهور وغزل المحله وابو قير للاسمده والرجاء.





خلال الدور الاول أحرز لاعبوه 7 أهداف فقط وهو يعتبر ثاني أضعف خط هجوم بعد سيدي سالم الذي احرز 6 اهداف فقط .





وتصدر قائمه الهدافين للفريق المطروحي اللاعبان أحمد هريسه ومحمد جمال برصيد هدفين وأحرز كل من محمد حمدي وعلي محمد علي وحسام الدين خليل هدف/ ومني مرماه خلال الدور الاول بـ 11 هدفا.





ورغم موقف الفريق السئ في المجموعه، الا انه حقق مردود طيب في مسابقه كاس مصر، والتي صعد لها ايضا لاول مره في تاريخه واطاح بالمصري البورسعيدي من دور الـ 32 بعد الفوز عليه 1/2 وخرج من دور ال16 علي يد بتروجيت بضربات الجزاء الترجيحيه.





ولفت الانظار من الفريق اكثر من لاعب ياتي في مقدمتهم البشبيشي حارس المرمي وأحمد رفعت الشهير بريفو ومحمد جمال الذي اصيب بالرباط الصليبي .





ويقود الجزيرة حمدي حفيظ رئيس لمجلس الإداره، وكرم جابر مديرا فنيا، وأحمد عبد الله مدرب عام، مصطفي بديوي مدرب، وحاتم فرغلي مدرب حراس المرمي، وأمير موفق طبيب، ومحمد شريف اخصائي تاهيل، وعلي ذكي مدير كره، وعاطف كمال مدير اداري، وابراهيم صلاح مشرف عام.



