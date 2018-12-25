ماذا تعرف عن "البوكسينج داي"؟ .. لا وقت للإستمتاع بعيد الميلاد شعار الدورى الإنجليزى في رأس السنة

يتجه أنظار العالم لـ"البريميرليج" فى الكريسماس، بينما تتوقف الدوريات الأوروبية عن النشاط، وتستمر المنافسات فى إنجلترا فى ما يعرف بالـ "بوكسينج داى".





وفى الوقت الذى تخلد فيها الأندية الأوروبية إلى الراحة، وتستمتع بالعطلة الشتوية تسرع إنجلترا من وتيرة مبارياتها وذلك بمناسبة تقليد عريق فى عالم المستديرة، ولكنه فريد من نوعه يطلق عليه اسم "بوكسينج داى".





ولا يوجد وقت للاستمتاع بعيد الميلاد، حيث ان السبت مثل كل يوم بعد عيد الميلاد يستأنف اللعب فى إنجلترا، وستقام أربعة مراحل من الدوري، والدور نصف النهائى لمسابقة كأس الرابطة، والدور الثالث لمسابقة كأس إنجلترا، ومن يوم 26 ديسمبر ستخوض بعض الأندية مثل ليفربول ومانشستر سيتى ست مباريات فى ثلاثة أسابيع.





ويصرخون المدربون خوفاً من الإرهاق عدة لوقف هذا التقليد، كما ان اللاعبين الذين يحرمون من التواجد مع عائلاتهم فى فترة الأعياد ولكن الجماهير يعشقون هذا التقليد الذى يبلغ ذروته فى كل عام.





ولماذا سميت مباريات البريميرليج بـ "بوكسينج داى" ؟





يوم عطلة منذ عام 1871 فى المملكة المتحدة "يوم الصناديق" استلهم من الوقت الذى كان فيه أصحاب المنازل يعطون الخدم صناديق فيها نقوداً وهدايا وأحياناً طعاماً لأخذها لأسرهم غداة عيد الميلاد.





ومنذ ذلك الحين يكرس "بوكسينج داى" للرياضة : لعبة الكريكيت وسباق الخيل والركبي وبالطبع لكرة القدم.



