هيجواين يقترب من تشيلسي في صفقة تبادلية
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 03:30 ص
وكالات
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توصل تشيلسي وميلان لاتفاق، من أجل عقد صفقة تبادلية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لشبكة إيطالية.
فقد ذكرت شبكة "Sport Mediaset"، أن الناديين اتفقا على تبادل المهاجمين، ألفارو موراتا وجونزالو هيجواين.
وأشارت إلى أن هيجواين يلعب في ميلان، على سبيل الإعارة من يوفنتوس، ولذلك يجب أن يوافق الأخير على الصفقة.
وأضافت الشبكة أن هناك خياران على الطاولة، الأول هو اعتبار إعارة هيجواين لميلان انتهت، على أن ينتقل اللاعب لتشيلسي، حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار الشراء بشكل نهائي، وفي المقابل، سيعير البلوز موراتا للروسونيري لمدة 18 شهرا.
والخيار الثاني هو مبادلة اللاعبين، مع وجود احتمال عودة هيجواين إلى ميلان، الصيف المقبل.
وكان ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، قد مدح هيجواين مؤخرًا، عندما سئل عما يتردد حول الصفقة التبادلية، بقوله: "أنا أحبه كثيرًا، هو رجل عظيم ولاعب رائع".
ولفتت "Sport Mediaset" إلى أن تشيلسي وميلان يتناقشان أيضًا، حول إمكانية شراء النادي الإيطالي لسيسك فابريجاس، وتيموي باكايوكو، المعار حاليًا للروسونيري من البلوز.
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