خوان ماتا يواجه رسالة لجوزيه مورينيو

وجه خوان ماتا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، الشكر إلى المدير الفني السابق للشياطين الحمر، جوزيه مورينيو، بعد إقالته من منصبه مؤخرًا.





وقال ماتا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "صن" البريطانية: "من الواضح أنه كان أسبوعًا مُختلفا مع تغيير المدير الفني، وأريد أن أشكر مورينيو على الألقاب التي توج بها معنا ونتمنى له الحظ في المستقبل".





وأضاف: "لم يكن بمقدورنا البدء مع سولسكاير بطريقة أفضل مما ظهرنا بها ضد كارديف سيتي والفوز (5-1)، حيث كان فوزا مُقنعا وسيزيد الروح المعنوية في نهاية عام 2018، وسنة جديدة تقترب بسرعة".





وأتم: "لقد حان الوقت لكي نكون متفائلين، وأن نتطلع إلى الأمام ونواصل العمل بجد من أجل تعديل ترتيبنا في جدول الدوري، ومتحمسون فعلا للقيام بذلك بينما نستمتع بدعم مشجعينا".





وعمل مورينيو مع ماتا في تشيلسي لمدة 6 أشهر، قبل بيع الإسباني في يناير 2014 إلى مانشستر يونايتد مقابل 37.1 مليون جنيه إسترليني، وبعد عامين فقط عمل الثنائي معا في قلعة أولد ترافورد.



