لجنة المسابقات تحدد موعد الاجتماع الأسبوعي

استقرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، على تخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع موعدًا لعقد الاجتماعات.





ويأتي تخصيص يوم من كل أسبوع، في إطار سياسة اللجنة لمناقشة كل القضايا المطروحة، والإطلاع على تقارير المباريات وإصدار العقوبات، في ظل المنافسة الشديدة بين الأندية بالدور الثاني من مباريات الدوري العام.





وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أعلن في وقت سابق عن تشكيل لجنة جديدة والتي تكونت من اللواء محمد علي، والعميد حمدي عاشور، والكابتن حماده الشربيني، والكابتن عز الدين أحمد، والدكتور خالد رفعت.





وعقدت اللجنة أول اجتماع لها بعد تشكيلها الجديد أمس الإثنين وقامت بمناقشة العديد من الملفات أهمها أزمة مباراة النجوم وطلائع الجيش، بالدوري الممتاز.





وحضر أحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية، وقتًا من الاجتماع للإطلاع على تصور رئيس وأعضاء اللجنة لشكل مسابقة الدوري في الدور الثاني، وموعد لقاء السوبر المحلي، بعد قرار اتحاد الكرة التقدم رسميًا بتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 بالقاهرة في شهر يونيو المقبل.



