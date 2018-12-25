مدحت شلبي يتحدث عن أزمته مع محمود الخطيب وجماهير الأهلي

تحدث الإعلامي مدحت شلبي عن أزمته مع جماهير الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي الأحمر، حينما كان متواجدًا بقناة بيراميدز قبل إغلاقها.





وقال "شلبي" في تصريحات تليفزيونية: "عندما كنت مذيعا في قناة بيراميدز وخلال برنامجي حدثت مداخلة هاتفية مع مسؤولي الزمالك، وتحدث عن الأهلي ولذلك تم إيقاف البرنامج لمدة أسبوعين، والإيقاف لم يكن لي شخصيًا".





وعن الدعوى القضائية المرفوعة ضده من محمود الخطيب علق قائلا: "تربطني برئيس الأهلي علاقة جيدة وتجمعنا صداقة عائلية وزرته في منزله أكثر من مرة، وطلب مني دفع تعويض 40 ألف جنيه ودفعتهم".





وتابع: "حينما تحدثت عن الأهلي والجماهير ومحمود الخطيب كان من قبيل حرصي على النادي ولم أقصد الإساءة إلى رئيسه أو الانتقاص من شخصه وكان حديثي فقط عن الجماهير التي سبتني".





وواصل: " المستشار تركي آل الشيخ رئيس هئية الرياضة السعودي، طلب مني بعد إيقاف برنامجي أن أعلق على بعض المباريات في الدوري السعودي ووافقت على ذلك".





واختتم: "من المحتمل أن تعود قناة بيراميدز للظهور مرة أخرى من جديد في الموسم المقبل".