مدحت شلبي يتحدث عن أزمته مع محمود الخطيب وجماهير الأهلي
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:48 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
تحدث الإعلامي مدحت شلبي عن أزمته مع جماهير الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي الأحمر، حينما كان متواجدًا بقناة بيراميدز قبل إغلاقها.
وقال "شلبي" في تصريحات تليفزيونية: "عندما كنت مذيعا في قناة بيراميدز وخلال برنامجي حدثت مداخلة هاتفية مع مسؤولي الزمالك، وتحدث عن الأهلي ولذلك تم إيقاف البرنامج لمدة أسبوعين، والإيقاف لم يكن لي شخصيًا".
وعن الدعوى القضائية المرفوعة ضده من محمود الخطيب علق قائلا: "تربطني برئيس الأهلي علاقة جيدة وتجمعنا صداقة عائلية وزرته في منزله أكثر من مرة، وطلب مني دفع تعويض 40 ألف جنيه ودفعتهم".
وتابع: "حينما تحدثت عن الأهلي والجماهير ومحمود الخطيب كان من قبيل حرصي على النادي ولم أقصد الإساءة إلى رئيسه أو الانتقاص من شخصه وكان حديثي فقط عن الجماهير التي سبتني".
وواصل: " المستشار تركي آل الشيخ رئيس هئية الرياضة السعودي، طلب مني بعد إيقاف برنامجي أن أعلق على بعض المباريات في الدوري السعودي ووافقت على ذلك".
واختتم: "من المحتمل أن تعود قناة بيراميدز للظهور مرة أخرى من جديد في الموسم المقبل".
Advertisements
المزيد عن: محمود الخطيب اليوم محمود الخطيب المستشار تركي آل شيخ الاهلي اليوم أخبار الاهلي أخبار الأهلي اليوم
- "زكريا" يكشف عن الحديث الذي دار بينه ومحمود الخطيب على منصة التتويج بالسوبر
- رسميا.. النادي المصري يمنع مدحت شلبي من التعليق على مبارياته
- عاجل.. الأهلي يحسم انتقال عبد الله السعيد لهذا النادي
- شاهد.. الحلقة الكاملة لحوار مرتضى منصور عبر قناة بيراميدز
- شاهد.. حلقة البرازيلي كينو كاملة على قناة بيراميدز
- مدحت شلبي يهاجم جمهور الأهلي ويتهم الألتراس بقتل 72
- مدحت شلبي يهاجم الخطيب: لو مكانك لأعدت أموال تركي آل الشيخ
- عاجل.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن مباراة السوبر المصري الإماراتي
- عاجل.. منع مدحت شلبي من الظهور الإعلامي 3 شهور
- 9 يناير.. محاكمة مدحت شلبي بتهمة التشهير والإساءه لـ"الخطيب"