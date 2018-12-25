ننشر قرارات الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة الصيادلة بعد إيقاف النقيب

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قال الدكتور أحمد فاروق، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن مجلس النقابة عقد اجتماعا طارئا، بعد حكم القضاء الإداري باعتماد صحة قرارات الجمعية العمومية للنقابة التي تم عقدها يوم 15 مايو، وإلغاء الجمعية العمومية التي تم عقدها يوم 14 مايو، وتأييد إيقاف نقيب الصيادلة محيي عبيد.



وأضاف فاروق، في تصريحات صحفية، أن المجلس قرر فتح باب الالتماس لمدة 5 أيام بشأن الترشح للانتخابات المقرر إجرائها مارس المقبل.



وأوضح أن مجلس النقابة قرر إلغاء كل الإحالات التي تمت للتحقيق والتأديب منذ منتصف مايو الماضي، وما يترتب عليها من أثار وقرر التصالح في قضايا التأديب فيما يتعلق بقضايا الرأي والتعبير، مؤكدًا أن مجلس الصيادلة قرر كذلك استمراره في إجراءات الانتخابات، ومخاطبة كل جهات الدولة لتوفير الإشراف القضائي عليها.



وأشار فاروق إلى أن المجلس قرر قبول أوراق جميع المرشحين الذين قدموا أوراقهم بالنقابة العامة خلال الأيام الماضية، خاصة أنهم اكتسبوا صفة قانونية وليست لهم علاقة بالأحداث التي مرت بها النقابة، مشيرًا إلى مخاطبة كل جهات الدولة بالحكم الصادر اليوم، وكذلك قرارات المجلس، وسيتم تحريك دعاوى قضائية ضد استخدام الأختام الموجودة بصحبة محيي عبيد، مؤكدا أنها مزورة وغير معتمدة.

