ننشر قرارات الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة الصيادلة بعد إيقاف النقيب
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:55 ص
منى صموئيل
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور أحمد فاروق، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن مجلس النقابة عقد اجتماعا طارئا، بعد حكم القضاء الإداري باعتماد صحة قرارات الجمعية العمومية للنقابة التي تم عقدها يوم 15 مايو، وإلغاء الجمعية العمومية التي تم عقدها يوم 14 مايو، وتأييد إيقاف نقيب الصيادلة محيي عبيد.
وأضاف فاروق، في تصريحات صحفية، أن المجلس قرر فتح باب الالتماس لمدة 5 أيام بشأن الترشح للانتخابات المقرر إجرائها مارس المقبل.
وأوضح أن مجلس النقابة قرر إلغاء كل الإحالات التي تمت للتحقيق والتأديب منذ منتصف مايو الماضي، وما يترتب عليها من أثار وقرر التصالح في قضايا التأديب فيما يتعلق بقضايا الرأي والتعبير، مؤكدًا أن مجلس الصيادلة قرر كذلك استمراره في إجراءات الانتخابات، ومخاطبة كل جهات الدولة لتوفير الإشراف القضائي عليها.
وأشار فاروق إلى أن المجلس قرر قبول أوراق جميع المرشحين الذين قدموا أوراقهم بالنقابة العامة خلال الأيام الماضية، خاصة أنهم اكتسبوا صفة قانونية وليست لهم علاقة بالأحداث التي مرت بها النقابة، مشيرًا إلى مخاطبة كل جهات الدولة بالحكم الصادر اليوم، وكذلك قرارات المجلس، وسيتم تحريك دعاوى قضائية ضد استخدام الأختام الموجودة بصحبة محيي عبيد، مؤكدا أنها مزورة وغير معتمدة.
وأضاف فاروق، في تصريحات صحفية، أن المجلس قرر فتح باب الالتماس لمدة 5 أيام بشأن الترشح للانتخابات المقرر إجرائها مارس المقبل.
وأوضح أن مجلس النقابة قرر إلغاء كل الإحالات التي تمت للتحقيق والتأديب منذ منتصف مايو الماضي، وما يترتب عليها من أثار وقرر التصالح في قضايا التأديب فيما يتعلق بقضايا الرأي والتعبير، مؤكدًا أن مجلس الصيادلة قرر كذلك استمراره في إجراءات الانتخابات، ومخاطبة كل جهات الدولة لتوفير الإشراف القضائي عليها.
وأشار فاروق إلى أن المجلس قرر قبول أوراق جميع المرشحين الذين قدموا أوراقهم بالنقابة العامة خلال الأيام الماضية، خاصة أنهم اكتسبوا صفة قانونية وليست لهم علاقة بالأحداث التي مرت بها النقابة، مشيرًا إلى مخاطبة كل جهات الدولة بالحكم الصادر اليوم، وكذلك قرارات المجلس، وسيتم تحريك دعاوى قضائية ضد استخدام الأختام الموجودة بصحبة محيي عبيد، مؤكدا أنها مزورة وغير معتمدة.
Advertisements
المزيد عن: نقيب الصيادلة الموقوف قرارات اجتماع الصيادلة الطارئ الاعتداء على صحفيين اخبار نقابة الصيادلة اجتماع نقابة الصيادلة
- إلغاء عموميتي "الصيادلة".. ووقف القرارات الصادرة ضد النقيب
- عضو بمجلس "الصيادلة": سنطعن على قرارات عمومية النقيب في المحكمة
- محيي عبيد: هناك أيادي خفية تسعى لتدمير نقابة الصيادلة (فيديو)
- أحمد فاروق: "صيادلة مصر أعطوا درسًا قاسي للنقيب اليوم" (فيديو)
- أمين "الصيادلة" للفجر: طردنا النقيب من العمومية وصوتنا على إيقافه
- أحمد فاروق: نقيب الصيادلة يمثل أمام لجنة التأديب حاليا
- فيلم سينمائي داخل "الصيادلة".. والنقيب مهدد بالحبس (تقرير)
- "الصيادلة" يستنجدون بـ"الدفاع والداخلية" لحمايتهم من "بلطجة" النقيب العام
- 'الصيادلة': محي عبيد 'معزول' ومحال للتأديب بإجماع الجمعية العمومية
- القضاء الإداري يوقف نقيب الصيادلة عن ممارسة مهام عمله