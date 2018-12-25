برلماني: عدد الصنايعية غير كافِ للنهضة التي نريد القيام بها



وأضاف "إسماعيل" في لقاء مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن كل مدينة يوجد بها قسم للقوى العاملة، ويبين الشروط الواجب توافرها في العمال، وأيضا قوائم بكل العمال في المدينة.



وتابع أنهم يصنفون قدرات العمال إلى درجات "أ"، و"ب"، و"ج"، موضحا أنه في مصر ينقص العمل وفقا لعقد حتى يلتزم الجميع، مشددًا على ضرورة عمل عقد يتيح لصاحب الوحدة السكنية أن يسحب العمل من هذا العامل.



وأشار إلى أن هذا الأمر مهمة وزارة القوى العاملة، مشددًا على أن عدد الصنايعية غير كاف للنهضة التي نريد القيام بها، موضحا أن دول كثيرة حولنا تحتاج إلى إعادة الإعمار، ويجب أن يكون هناك تلمذة صناعية بعد مرحلة الإعدادية لمن يحصلون على مهن.

قال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، إن السبب في معاناة الناس مع "الصنايعية" أثناء تشطيب الشقق، هو عدم وجود ضوابط لهذا العمل، موضحا أن كل دول أوروبا والهند يوجد مكاتب تابعة للدولة، أو خاصة تدون كل أصحاب هذه المهن، مثل النقاشين وعمال المحارة.