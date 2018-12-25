تعرف على جميلات الفن في رأي درة









ولفتت إلى أن نجمات الزمن الجميل تصعب المقارنة بينهن لأن كلهن رائعات وفى غاية الجمال سواء كانت نادية لطفي، هند رستم، سعاد حسنى.





وعلق عمرو أديب، بأنه يرى أجمل فنانة فى نجمات الأبيض والأسود كانت سعاد حسني.



يذكر أن "الحكاية" يقدمه الإعلامى عمرو أديب من الجمعة إلى الاثنين على قناة MBC مصر، فى تمام الساعة العاشرة مساء.





قالت الفنانة التونسية درة، إن هناك الكثير من فنانات الجيل الحالي يتمتعن بالجمال، مثل يسرا اللوزى، ياسمين صبرى، نور، صبا مبارك ونيللي كريم، أروى جودة، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على جمال الشكل وإنما جمال الشخصية أيضا لديهن.وأضافت خلال لقائها فى برنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب على قناة MBC مصر، أن كل شخص وله ذوقه، فمثلًا النجمة العالمية جوليا روبرتس من أجمل النجمات فى وجهه نظرها إلا أن آخرين يروها ليست جميلة.