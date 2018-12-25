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درة عن "الزواج": اللي عايزنى يجيلي.. واللي خايف من فكرة إني نجمة خليه كده

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:57 ص
درة عن الزواج: اللي عايزنى يجيلي.. واللي خايف من فكرة إني نجمة خليه كده
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مريم الشريف
 
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نفت الفنانة التونسية درة، ارتباطها عاطفيًا في الفترة الحالية، مشيرة إلى أنها تنتظر الشخص المناسب ولا مانع لديها من الزواج منه.

وأضافت خلال لقائها فى برنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب على قناة "MBC مصر": "مؤمنة بأن اللي عايزني يجيلي، واللى يخاف خليه خايف بقى من فكرة النجمة والممثلة".

وأضافت قائلة: "اتصدمت عاطفيًا فى حياتي مرتين، والصدمة العاطفية لها أنواع ممكن صديق وحبيب، أى أنها ليست مقتصرة على الحبيب فقط، وأنا شخصية رومانسية بطبعي"، كما أشارت إلى أنها من مواليد برج الجدي الذي يتميز مواليده بالرومانسية. 

وعبرت عن أمنيتها لعام 2019، بأن تكون سعيدة، وكل أسرتها بخير وصحة جيدة، كما تمنت للعالم العربى بأن يتحسن الوضع به ولا يكون هناك حروب.

يذكر أن "الحكاية" يقدمه الإعلامى عمرو أديب من الجمعة إلى الاثنين على قناة MBC مصر، فى تمام الساعة العاشرة مساء.


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