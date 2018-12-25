درة: رياضة "Aerial silk" سر قفزي بسهولة أثناء تحدي رقصة كيكي "Kiki"
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:43 ص
مريم الشريف
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علقت الفنانة التونسية درة، على الفيديو الذى انتشر لها عبر السوشيال ميديا وهي تؤدي تحدي رقصة "كيكى"، قائلة إن ما حدث كان مجرد "هزار"، حيث كانت مع صديقتها فى السيارة وقررت أن تقوم بهذه الرقصة التى إنتشرت بشكل كبير الفترة الماضية.
وأضافت خلال لقائها فى برنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب على قناة MBC مصر، قائلة: " أنا خفيفة، وإنسانة رياضية عشان كدة قفزت من السيارة بسهولة، وأحب الذهاب إلى الجيم بإستمرار، بالإضافة إلى ممارسة رياضة "Aerial silk"، وهى عبارة عن شرائط مثبته فى السقف ويتم التعلق بها، لافتة إلى أنها رياضة آمنة وممتعة جدًا، لإننى لا أحب الرياضة العنيفة مثل الحديد وغيره.
وكشفت أنها اعتادت الذهاب إلى الصالة الرياضية بمفردها، حيث أنها تجد فى الوحدة متعة، لكن فى أوقات آخرى تفضل الصحبة وأن تكون وسط أشخاص مقربين منها.
يذكر أن "الحكاية" يقدمه الإعلامى عمرو أديب من الجمعة إلى الاثنين على قناة MBC مصر، فى تمام الساعة العاشرة مساء.
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