نجم سينمائي شهير يكشف سرا عائليا!

ويحظى جاكسون بقاعدة شعبية كبيرة من المعجبين حول العالم، نتيجة للتنوع الكبير في الأدوار السينمائية التي يلعبها، والتي تتوزع بين الدراما والكوميديا والخيال العلمي والتشويق والإثارة.

صامويل ليروي جاكسون (بالإنجليزية: Samuel L. Jackson) (ولد في 21 ديسبمر، 1948) هو ممثل ومنتج أميركي، بعد أن شارك في حركة الحقوق المدنية، أتجه صوب التمثيل في المسرح ثم في الأفلام.









شارك صامويل في العديد من الأفلام أولها Jungle Fever في 1991 الذي أمتدح النقاد دوره فيه، وبعدها في Patriot Games وAmos & Andrew وTrue Romance والحديقة الجوراسية.





وفي عام 1994 أدى صامويل دور جولز وينفلد في الفيلم الناجح جداً للمخرج كوينتن تارانتينو الخيال المثير والذي أسكبه العديد من الترشيحات لجوائز واشادة من النقاد.





منذ ذلك الحين ظهر صامويل في أكثر من 100 فيلم منها Die Hard with a Vengeance وThe 51st State وJackie Brown وغير قابل للكسر والخارقون وBlack Snake Moan وثلاثية حرب النجوم وجانغو متحرر.





لعب دور نيك فيوري في آيرون مان وآيرون مان 2 وثور وكابتن أمريكا : المنتقم الأول والمنتقمون.