نجم سينمائي شهير يكشف سرا عائليا!
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:28 ص
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يحتفل النجم الأمريكي، صاموئيل جاكسون اليوم، بعيد ميلاده الـ 70، وسط تفاعل كبير من محبيه ومتابعيه على شبكات التواصل الاجتماعي، في حين كشف لأول مرة عن أحداث خاصة في حياته.
وكشف النجم لأول مرة عن معلومة شخصية، تفيد بأنه كاد أن يصبح مدمن كحول في بداية مشواره الفني، بل حتى أنه أدمن على المخدرات لفترة ليست بقصيرة، الأمر الذي كاد أن يدمر حياته العائلية والمهنية بالكامل.
كما أشاد النجم بالدور الكبير الذي لعبته زوجته في دعم صراعه للتعافي من الإدمان بشكل كلي، حيث ذكر أنها كانت تمده بالقوة والعزيمة، وأنها ملهمته الأولى في الحياة.
ويحظى جاكسون بقاعدة شعبية كبيرة من المعجبين حول العالم، نتيجة للتنوع الكبير في الأدوار السينمائية التي يلعبها، والتي تتوزع بين الدراما والكوميديا والخيال العلمي والتشويق والإثارة.
صامويل ليروي جاكسون (بالإنجليزية: Samuel L. Jackson) (ولد في 21 ديسبمر، 1948) هو ممثل ومنتج أميركي، بعد أن شارك في حركة الحقوق المدنية، أتجه صوب التمثيل في المسرح ثم في الأفلام.
شارك صامويل في العديد من الأفلام أولها Jungle Fever في 1991 الذي أمتدح النقاد دوره فيه، وبعدها في Patriot Games وAmos & Andrew وTrue Romance والحديقة الجوراسية.
وفي عام 1994 أدى صامويل دور جولز وينفلد في الفيلم الناجح جداً للمخرج كوينتن تارانتينو الخيال المثير والذي أسكبه العديد من الترشيحات لجوائز واشادة من النقاد.
منذ ذلك الحين ظهر صامويل في أكثر من 100 فيلم منها Die Hard with a Vengeance وThe 51st State وJackie Brown وغير قابل للكسر والخارقون وBlack Snake Moan وثلاثية حرب النجوم وجانغو متحرر.
لعب دور نيك فيوري في آيرون مان وآيرون مان 2 وثور وكابتن أمريكا : المنتقم الأول والمنتقمون.
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