درة ترفض التعليق على أزمة فستان رانيا يوسف لهذا السبب!





رفضت الفنانة التونسية درة، التعليق على أزمة فستان الفنانة رانيا يوسف، لافتة إلى أنهما زملاء مهنة واحدة ولا يمكنها التحدث عنها.

وأضافت خلال لقائها فى برنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب على قناة MBC مصر، قائلة: "أهم شىء للفنانة أن يكون لديها إطلالة جميلة، وكل شخص حر يلبس ايه، ونفس الأمر من حق كل شخص يعبر عن رأيه لكن بطريقة محترمة".وأشارت إلى أنها تعشق الأناقة، وتحب أن تعطي كل حفل أو مهرجان حقه فى إرتداء ملابس مناسبة، مؤمنة بأن لكل مقام مقال، فمثلا السجادة الحمراء لا تتطلب الفساتين القصيرة وإنما الطويلة الأنيقة.يذكر أن "الحكاية" يقدمه الإعلامى عمرو أديب، من الجمعة إلى الاثنين على قناة MBC مصر، فى تمام الساعة العاشرة مساءً.