حصاد فريق القناة في الدور الأول للممتاز "ب"

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناه 13 جولة خلال منافسات الدور الأول من دوري الممتاز "ب" جمع خلالهم 24 نقطة بالمركز الرابع، برصيد 24 نقطة، حيث فاز القناة في سبعة لقاءات علي جمهورية شبين بهدف نظيف ، علي ابو صقل بهدفين دون رد ، علي النصر بثلاثية نظيفة ، علي الزرقا برباعية مقابل هدف ، علي كوكاكولا بهدفين دون رد ، على الشمس بهدف نظيف ، وعلي دمياط بهدفين دون رد.





وخسر 3 لقاءات أمام بورتو بهدف نظيف ومن اف سي مصر بهدفين دون رد، وفي ختام الدور الأول تلقى هزيمة من سيراميكا بهدف، وتعادل في ثلاث لقاءات، مع منتخب السويس سلبيا، ومع المريخ الترسانة بهدف لمثله، ، أحرز لاعبو القناه 17 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف





يعتلي صدارة الهدافين بالفريق علي شوقي برصيد 4 اهداف يليه، شريف أشرف وتارو ومحمد عبد الستار ومحمد طارق رشاد بهدفين لكل منهما، ثم أحمد سعيد وإسلام نبيل ومحمد علي ومحمد يوسف بهدف لكل لاعب، وسجل لاعب المريخ محمد سعيد هدف عكسي في مرماه احتسب لفريق القناة.





فاز القناة علي ملعب في ثلاث لقاءات أمام جمهورية شبين و النصر ودمياط، وتعادل علي ملعبه في لقائين، منتخب السويس و الترسانة، وخسر علي ملعبه في لقاء وحيد من فريق اف سي مصر.





لدي القناة العديد من اللاعبين المميزين أبرزهم مهاجم الفريق علي شوقي واللاعب النيجيري تارو المعار من الاسماعيلي واللاعب المخضرم شريف اشرف الذي انضم للفريق بداية الموسم وايضا الظهير الايسر محمد يوسف ولاعب خط الوسط اسلام شرقية لاعبا حرس الحدود السابقين والذين ساهما في صعود الحدود للممتاز هذا الموسم ويضم ايضا الفريق اللاعب اسلام نبيل الجناح الايمن والذي سبق له اللعب للعديد من اندية الدوري الممتاز وايضا علي رادار بعض اندية الدوري الممتاز حاليا وهناك اسلام زيادة لاعب بني عبيد و المنصورة السابق والهداف الغاني اديتو تشارل ولاعب خط الوسط محمد عبد الستار وخط دفاع الفريق خالد الحسيني ومحمد طارق رشاد صمامات امان للفريق امام حارسي المرمي المتألق حاليا محمد طلبة وشريف مدحت حارس الاسيوطي السابق





يقود الجهاز الفني للفريق :





- علي يحيي مدير كرة

- ابو طالب العيسوي مدير فني

- عاطف عبد العزيز مدرب عام

- إبراهيم ايكا مدرب

- احمد عبده مدرب حراس مرمى

- محمد صادق مدير إداري

- بدر عبد العظيم إداري

- مرسي السيد المدير التنفيذي

- جمال مطر اداري

- سمير عيد إداري

- احمد فتحي بوجي شؤون اللاعبين

- عمر حسن طبيب الفريق

-محمود سعيد طبيب الفريق

- إيهاب السيد أخصائي

- حسام عثمان تأهيل

- محمد عبد القادر تدليك رياضي

وليد سلام تدليك رياضي



