مختبر موسكو مستعد لزيارة أخرى من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

قال وزير الرياضة الروسي، بافل كولوبكوف، إن بلاده مستعدة لقيام خبراء الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" بزيارة أخرى إلى مختبر موسكو.





أضاف كولوبكوف: "جرى توفير كل ما يلزم بما يتماشى مع متطلباتنا ومهامنا، والآن ننتظر ردهم".





وكانت وادا أعلنت أن فريق الخبراء التابع لها لم يتمكن من إنجاز مهمة الحصول على بيانات مطلوبة من مختبر موسكو للكشف عن المنشطات.





وذكرت وادا أن الفريق المكون من 5 أشخاص، والذي وصل إلى العاصمة الروسية موسكو في 17 ديسمبر الجاري، لم يتمكن من إنجاز مهمته بعد أن قالت السلطات الروسية، إن المعدات التي كانت بحوزته ليست معتمدة طبقاً للقانون الروسي.





وكانت وادا ربطت القرار المثير للجدل الخاص برفع الإيقاف عن الوكالة الروسية روسادا، بضرورة الوصول إلى معلومات من قاعدة بيانات مختبر موسكو وإلى عينات مخزنة.