ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مختبر موسكو مستعد لزيارة أخرى من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:53 ص
مختبر موسكو مستعد لزيارة أخرى من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements
قال وزير الرياضة الروسي، بافل كولوبكوف، إن بلاده مستعدة لقيام خبراء الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" بزيارة أخرى إلى مختبر موسكو.

أضاف كولوبكوف: "جرى توفير كل ما يلزم بما يتماشى مع متطلباتنا ومهامنا، والآن ننتظر ردهم".

وكانت وادا أعلنت أن فريق الخبراء التابع لها لم يتمكن من إنجاز مهمة الحصول على بيانات مطلوبة من مختبر موسكو للكشف عن المنشطات.

وذكرت وادا أن الفريق المكون من 5 أشخاص، والذي وصل إلى العاصمة الروسية موسكو في 17 ديسمبر الجاري، لم يتمكن من إنجاز مهمته بعد أن قالت السلطات الروسية، إن المعدات التي كانت بحوزته ليست معتمدة طبقاً للقانون الروسي.

وكانت وادا ربطت القرار المثير للجدل الخاص برفع الإيقاف عن الوكالة الروسية روسادا، بضرورة الوصول إلى معلومات من قاعدة بيانات مختبر موسكو وإلى عينات مخزنة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019
الرائد
-
x
17:00
-
التعاون