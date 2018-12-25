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بدايتها أمام هاني شاكر.. معلومات غادة عادل في عيد ميلادها

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:58 ص
بدايتها أمام هاني شاكر.. معلومات غادة عادل في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 
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تحتفل الفنانة غادة عادل، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الرابع والأربعين.


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.


١- ولدت غادة عادل في الخامس والعشرين من ديسمبر ١٩٧٤، في بنغازي بليبيا، حيث كان يعمل والدها.


٢- تخرجت في كلية التجارة والاقتصاد بجامعة "قار يونس" من ليبيا.


٣- خالتها هي الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وابنة خالها هي الممثلة ريم البارودي.


٤- بدأ مشوارها الفني من خلال المشاركة في الإعلانات.


٥- انطلقت شهرتها بعد مشاركتها أمام أمير الغناء العربي هاني شاكر في كليب "تخسري" عام ١٩٩٧.


٦- قدمت جزئين من فوازير "أبيض وأسود" في رمضان عامي ١٩٩٧، و١٩٩٩.


٧- اشتهرت بعد مشاركتها في الفيلم الناجح "صعيدي في الجامعة الأمريكية" في عام ١٩٩٨، والذي جمع كوكبة من نجوم الفن في مصر، أمثال محمد هنيدي، أحمد السقا، منى زكي وهاني رمزي.


٨- قامت ببطولة العديد من الأفلام الناجحة، نذكر منها: "الباشا تلميذ"، و"على جثتي"، و"عبود على الحدود"، و"عبال حبيبة"، و"ملاكي إسكندرية".


٩- لعبت بطولة العديد من المسلسلات، منها: "قلب ميت"، و"مبروك جالك قلق"، و"سر علني".


١٠- تزوجت في عام 1997 من المنتج والمخرج مجدي الهواري ولها منه خمس أبناء هم: محمد، حمزة، مريم، عبد الله، عز الدين، ولكنها انفصلت عنه هذا العام.



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