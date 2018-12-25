إيمي سلطان تشارك "ميوزيك هول" فى حفل رأس السنة بالجونة

تحيي إيمي حفلها بشكل جديد ومختلف برقصات شرقية بمشاركة الفرقة اللبنانية، "ميوزيك هول"، ويعد هذا هو التعاون الأول بين إيمى والفرقة اللبنانية، المعروفة بتقديم مختلف أنواع الموسيقى سواء الشرقية أو اللاتينية أو الجاز.





يعد هذا الحفل من الحفلات القوية فى موسم رأس السنة حيث أن هذه هى المرة الأولى التى تقدم فيها فرقة ميوزيك هول حفلا بمدينة الجونة السياحية، بعد أن ذاع صيتها وجابت عدة بلدان عربية مختلفة مؤخرا أبرزها مدينة دبى بدولة الإمارات، ووقع اختار الفرقة على ايمى لمشاركتها الحفل، لما لها من جمهور واسع من محبى الرقص، وبعد أن ارتفع أجرها لتعتلى قائمة الأجور بين الفنانات الاستعراضيات.





وتكثف ايمى من التحضيرات لحفلها المقبل، حيث تكتفى بحفل واحد لها فى موسم رأس السنة، وتصب تركيزها على إنجاحه، وخروجه إلى الجمهور من محبي الرقص الشرقي بشكل جيد.





يذكر أن محافظة البحر الأحمر تشهد أقوى الحفلات الغنائية فى موسم رأس سنة، أبرزها حفل عمرو دياب وتامر حسنى بمدينة شرم الشيخ، وحفل الفرقة العالمية ميوزيك هول بالجونة.