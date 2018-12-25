يوفنتوس: التفاوض مع رونالدو لم يتجاوز الـ3 ساعات

أكد المدير الرياضي بنادي يوفنتوس الإيطالي، فابيو باراتيتشي، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أبدى رغبته في الانضمام لصفوف "البيانكونيري" في مايو الماضي بعد نهائي دوري الأبطال بوقت قصير، والذي فاز به ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-1 على حساب ليفربول الإنجليزي.





وأكد باراتيتشي في مقابلة تنشرها شبكة سكاي سبورتس الإيطالية: "المفاوضات كانت سهلة للغاية مع يوفنتوس، لأنه كان يريد الانضمام ليوفنتوس، لم تكن هناك ضرورة لإقناعه، اتخذ قراره نهائي بعد نهائي دوري الأبطال بوقت قصير، بقد قال سأرحل فقط ليوفنتوس، إذا كان النادي يرغب في ضمي".





وأشار باراتيتشي أنهم حصلوا على موافقة اللاعب عبر وكيله، البرتغالي جورجي مينديش، وذلك أثناء تفاوض النادي الإيطالي حول انتقال البرتغالي الآخر جواو كانسيلو من فالنسيا الإسباني.





وأكد "لقد قال لي حينها 'لن تصدقني، كريستيانو يريد الانتقال ليوفنتوس'. وأجبته بأن 'المسألة ليست في أني لا أصدق، ولكني أعتقد أن الأمور ستكون صعبة'"، في إشارة للحظات التي سبقت الإعلان عن التعاقد مع النجم البرتغالي مقابل 112 مليون يورو.





ثم عرض باراتيتشي الأمر بعدها مباشرة على رئيس النادي، أندريا أنييلي، الذي وافق على الصفقة بعد 3 ساعات ليرتدي 'الدون' قميص "البيانكونيري" لأربع سنوات مقابل راتب سنوي صافي قدره 31 مليون يورو.





وتعد صفقة النجم البرتغالي هي الأغلى في تاريخ الكرة الإيطالية، ولم يتأخر صاحب الكرة الذهبية 5 مرات في التأقلم على الأجواء حيث سجل 11 هدفا في البطولة المحلية ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين بفارق هدفين خلف البولندي كرزيستوف بياتيك، مهاجم جنوى.





وحققت كتيبة ماسيمليانو أليجري الانطلاقة الأفضل في تاريخ "السيري آ" بـ16 انتصار وتعادل وحيد، ليحلق الفريق في الصدارة برصيد 49 نقطة وبفارق 8 نقاط كاملة عن نابولي (الوصيف).