شاهد.. ريهام سعيد تكشف عن سر شخصي لجماهيرها



وأشارت "سعيد"، إلى أنها عندما دخلت السجن انخفض وزنها بحوالي 12 كيلو جرامًا، ولكن منذ مارس الماضي وحتى الآن زاد وزنها بـ11 كيلوجرام، مؤكدة أنها لا تنجح في "الريجيم"، وليست متأكدة من قدرتها على ممارسة الرياضة، مؤكدة: "أنا عايزة أخس.. وموضوع التخن بيجيبلي اكتئاب".



وقامت بإحضار ميزان في الأستوديو، ووزنت نفسها، وتعهدت بتكرار وزن نفسها أمام المشاهدين، مؤكدة: "أنا حاسة الأيام دي إن أنا بعجز.. مش عارفة كل ده من التخن ولا من إيه".



وأشارت إلى أنه قررت أن "تخس" ودعت المشاهدين إلى تقليدها وتشجيع بعض، وأن يتناولوا 5 زجاجات مياة في اليوم، كما دعت المشاهدين إلى إرسال "سكرين شوت"، من أوزانهم وإرسال أوزانهم الأسبوع المقبل أيضا، كما عرضت نظام غذائي "ريجيم"، وضعه أحد الأطباء ودعت المشاهدين لكي يتبعوه، مؤكدة أن أكثر شخصية سوف ينخفض وزنها ستحصل على جائزة من قناة الحياة، والطبيب، وذلك بعد التعليقات التي قالها الرئيس على أوزان المصريين.



وقالت "سعيد" إن وزنها حاليا 69 كليوجرام، وتريد أن تصبح 58 كيلوجرام.



كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد انتقد الأوزان الزائدة للشباب، مطالبًا المجتمع ككل ومؤسسات الدولة بالتدخل لحل المشكلة، وقال: "اللي عندهم وزن طبيعي وما دون 25% والباقي فوق الوزن أو سمنة مفرطة.. ده كلام؟.. دا بيتحول لأمراض تؤذي الناس وتصبح عبء على القلب وأجهزة الجسم والمخ وقد يصاب المواطن بجلطة".



وأضاف الرئيس: "الجمعيات الأهلية ومؤسسات الدولة خدوا بالكم ببرنامج نصر عليه.. حد يقولي أنا هخلي التعليم الرياضة فيه مادة أساسية للنجاح، المرحلة محتاجة كده.. ولا هو مجموع كويس وخلاص بس محدش بيعلم ولاده الرياضة".



تابع: "بقى أنا ابني أو بنتي لما يتخرج من الجامعة، يبقى ضهره قابل للانزلاق الغضروفي نتيجة وزنه.. كده أنا مسلمتش ابني للحياة مظبوط.. إنتم محتاجين برنامج يمكن يكون من ضمنه جزء من الشهادة، علشان الأباء ينزلوا ياخدوا ولادهم يلعبوا رياضة بيهم، مدام حجم الوزن الزيادة في بلدنا وصل للشكل ده".

















شاركت الإعلامية ريهام سعيد، جهورها في برنامج "صبايا مع ريهام"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أحد أسرارها الشخصية، وهي أنها تعاني من الاكتئاب، بسبب زيادة وزنها.