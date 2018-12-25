فرج عامر: مهاجم سموحة يتلقى 3 عروض وسنحسم مصيره غدا

أعلن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن اقتراب رحيل اللاعب النامبيبي شيلونجو مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.

وكتب فرج عامر علي صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "‏شيلونجو مهاجم سموحة ولاعب ناميبيا الدولي مطلوب في الاسماعيلي وبتروجت ومصر المقاصة والافريقي التونسي، وغدا سوف يحسم جهته القادمة".

وقدم شيلونجو مستوي مميز في الموسمين الماضي والجاري مع نادي الاسيوطي ونادي سموحة، ولكن تعقد أمر اللاعب مع النادي بعد رحيل علي ماهر مدرب الفريق السكندري.

يذكر أن رئيس نادي سموحة قد أعلن في وقت سابق عن عدم رحيل حسام حسن مهاجم الفريق في الفترة المقبلة، لإحتياج الفريق لخدماته هذا الموسم.

سموحة يفسخ تعاقده مع أسامة إبراهيم

قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، فسخ التعاقد بالتراضي مع أسامه إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي خلال الفترة المقبلة.





ويأتي قرار الإدارة بناءًا على رغبة اللاعب بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة طارق يحيي المدير الفني، وسعيه لخوض تجربة جديدة من أجل فرصة المشاركة بصفة أساسية بالعام الجديد.





وكان إبراهيم، انتقل إلى صفوف الفريق السكندري، منذ عامين قادمًا من صفوف الزمالك، إلا أنه فشل في إقناع مديره الفني بإمكانياته طوال فترة تواجده.





وكان مسؤولو نادي بتروجت، دخلوا في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، بناءًا على أوامر مؤمن سليمان المدير الفني، لتدعيم صفوفه بالانتقالات الشتوية.