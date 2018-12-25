درة: جدي كان رئيس الترجي التونسي.. وأنا أهلاوية

وعلق الإعلامى عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المعروض على شاشة MBC مصر، ساخرًا: "جدك كان رئيس الترجي التونسي اللي غلب الأهلي، أنا سعيد جدًا، وبوجهه التحية لعائللتك".



وأشارت درة، إلى أنها حينما جاءت مصر كانت محايدة تجاه كرة القدم، فلديها أصدقاء زملكاوية وآخرين أهلاوية، إلا أنها مع مرور السنوات وبعدما شاهدت نجاحات الأهلي تحولت إلى أهلاوية.



وطالبت جمهورها من الزمالك بعدم الانزعاج منها، كما أوضحت أنها لا تهتم بمتابعة مباريات كرة القدم إلا فى الأحداث القومية مثل كأس العالم.



يذكر أن "الحكاية" يقدمه الإعلامى عمرو أديب من الجمعة إلى الاثنين على قناة MBC مصر، فى تمام الساعة العاشرة مساء.







