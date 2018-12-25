ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

درة: جدي كان رئيس الترجي التونسي.. وأنا أهلاوية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:29 ص
درة: جدي كان رئيس الترجي التونسي.. وأنا أهلاوية
طباعة
Advertisements
مريم الشريف
 
Advertisements

كشفت الفنانة التونسية درة، أن جدها كان رئيس نادي الترجي التونسي، لذلك هى مشجعه قوية لهذا النادي.

وعلق الإعلامى عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المعروض على شاشة MBC مصر، ساخرًا: "جدك كان رئيس الترجي التونسي اللي غلب الأهلي، أنا سعيد جدًا، وبوجهه التحية لعائللتك".

وأشارت درة، إلى أنها حينما جاءت مصر كانت محايدة تجاه كرة القدم، فلديها أصدقاء زملكاوية وآخرين أهلاوية، إلا أنها مع مرور السنوات وبعدما شاهدت نجاحات الأهلي تحولت إلى أهلاوية.

وطالبت جمهورها من الزمالك بعدم الانزعاج منها، كما أوضحت أنها لا تهتم بمتابعة مباريات كرة القدم إلا فى الأحداث القومية مثل كأس العالم.

يذكر أن "الحكاية" يقدمه الإعلامى عمرو أديب من الجمعة إلى الاثنين على قناة MBC مصر، فى تمام الساعة العاشرة مساء.


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن عمرو أديب سينما درة دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019
الرائد
-
x
17:00
-
التعاون