محمد صبحي يهاجم إدارة الإسماعيلي ويوجه رسالة للجماهير
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
الفجر الرياضي
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أكد محمد صبحي حارس مرمى فريق الاسماعيلي الأسبق والداخلية الحالي، أن إدارة الدراويش كانو يتعمدوا إظهاره بصورة سيئة أمام الجمهور.
وقال "صبحي" في تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فاضئية صدى البلد: "الإسماعيليه مضحوك عليها، والإدارة كانت عايزاني خدام ليهم، أنا خدام لنادي الإسماعيلي مش لأشخاص".
وتابع: إدارة الإسماعيلي "مش عايزه ناس محترمه" وكانو دائما يظهروني بشكل سىء أمام الجميع.
وواصل حارس الإسماعيلي السابق حديثه قائلا: أنا كابتن سابق للإسماعيلي وعارف قيمته كويس واتعلمت يعني أيه مباديء في النادي".
وأكمل: "تعرضت للاصابة على ملعب الإسماعيلية ولم يساعدني أحد أو أجد بجواري أي شخص، وأجريت عملية الرباط الصليبي على نفقتي ومن جيبي الخاص".
وقال:"المجلس كان يعطي المستحقات للاعبين الجدد وأنا لا، اتعرضت لاهانات وكان هناك تعمد لاظهار صورة انني سأرحل بسبب الأموال".
وتابع: "الإسماعيلي حتى الآن لا يقدر على ضم لاعبين كبار أو التجديد للاعبيه".
وأكمل: "عندما عدت من الإصابة، تحدث إبراهيم وقال أن هذه فرقة الرئيس السابق أبو السعود، ولايصلحوا للنادي الإسماعيلي".
وأضاف: "كان فخرًا لي أن ألعب مع هذه المجموعة التي تمكن من الوصول بالفريق لأشياء إيجابية".
اختتم: "الفريق يدار بطريقة صعبة، وأنا حلقة الوصل ولست مسؤول تعاقدات لكي أتفاوض مع لاعبين".
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