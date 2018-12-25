درة: أقدم دور فتاة مصرية هربت إلى الشام في "الحرملك"









وتداولت مؤخرًا أنباءً عن أنه تقرر بدء درة تصوير أدوارها في المسلسل خلال شهر يناير المقبل.

كان آخر ظهور درامي لدرة من خلال مسلسلها الأخير "الشارع اللى ورانا"، إضافة إلى مشاركتها في مسلسل «نسر الصعيد» مع محمد رمضان.





كشفت الفنانة التونسية درة، عن مشاركتها فى مسلسل "الحرملك" وهو عمل عربى، يضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان خالد الصاوى، باسل الخياط، باسم ياخور، سلافة معمار.وأضافت خلال لقائها فى برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن العمل بمثابة ملحمة تاريخية، يتحدث عن احتلال الدولة العثمانية لمصر وسوريا.وأشارت إلى أن اللغه المستخدمة فى المسلسل سورية، إلا أنها تتحدث باللهجة المصرية لأنها تقدم شخصية فتاة مصرية تدعى "حنة" هربت من مصر إلى بلاد الشام.وأوضحت أنها ما زالت لم تبدأ فى تصوير العمل حتى الآن، لكنه سيكون قريبًا، كما لفتت إلى أن العمل لم يستقر عليه إذا كان للعرض خلال شهر رمضان أم خارجه.