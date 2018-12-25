كأس أسيا 2019.. هل يكرر منتخب الهند إنجاز 64 ؟

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع بطولة كأس أسيا 2019 والمقرر إقامتها في الإمارات خلال شهر يناير المقبل، ويسجل منتخب الهند المشاركة الرابعة له في تلك المنافسات.





منتخب الهند لم يسبق له الفوز بلقب كأس أسيا لكنه من المنتخبات ذائعة الصيت في هذه المنافسات فقد وصل للمباراة النهائية مرة واحد عام 1964 وكان وصيفا للبطولة.





ويتولى الانجليزي ستيفين كونستانتين تدريب منتخب الهند منذ 2015، والذي يعمل على نقل هذا البلد إلى مستوى آخر في لعبة كرة القدم بفضل الخبرات التي يمتلكها.





وأوقعت القرعة منتخب الهند في المجموعة ببطولة كأس أسيا 2019 بجانب منتخبات؛ البحرين وتايلاند والإمارات.





أبرز لاعبي منتخب الهند:





- سونيل شيتري:

وهو قائد المنتخب حيث يلعب معه منذ 2004 ومن أكثر العناصر خبرةً وهو يلعب في الدوري الهندي لفترات طويلة أما المركز المفضل له هو المهاجم.





- أودنتا سينغ:

ويتواجد في تشكيلة منتخب الهند في مركز الجناح اليمين، ويلعب مع نادي بنجالورو ويبلغ من العمر 22 عاما وهو لاعب مهاري.





- سوبهاشيش بوز:

يتواجد في تشكيلة منتخب الهند في مركز الظهير الأيمن وهو من أبرز عناص المنتخب ويلعب لصفوف مومباي سيتي.