تعرف على تفاصيل مشروع "بشاير الخير" بغيط العنب في الإسكندرية (فيديو)









عرضت قناة "النيل للأخبار"، مساء الإثنين، مقطع فيديو، بعنوان "برومو غيط العنب"، والذي يكشف تفاصيل مشروع "بشاير الخير بغيط العنب".وتقع في منطقة كرموز؛ أحد أقدم الأحياء الشعبية والتي تعد أصل مدينة الإسكندرية وأقدم مناطقها، وموقعه شمال بحيرة مريوط وغرب محرم بك وجنوب حي اللبان والعطارين.وتقع كرموز في وسط الإسكندرية وبها عمود السواري في تل معبد السرابيوم القديم الذي أنشيء في العصر الروماني، ويضم إلى جانب غيط العنب عدة أماكن أخرى؛ كوم الشقافة، وجبل ناعسة، والكارة، وباب سدرة.وكانت حتى وقت قريب منطقة عشوائية، وأصبحت الآن مثالًا لقدرة المصريين في تحويل الحلم في حياة إنسانية كريمة إلى حقيقة يعيشها أهالي هذه المنطقة اليوم.وجاءت إشارة البدء من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتجسدت في مشروع بشائر الخير بتحويل عشوائيات غيط العنب إلى مجتمع سكني وخدمي متطور.ويتكون "بشائر الخير" من 3 مراحل، قام بإنجازه رجال المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع عدة جهات من المجتمع المدني ومجتمع الأعمال؛ المرحلة الأولى: "بشائر الخير "1 والتي افتتحها الرئيس السيسي في 2016؛ وتضمنت إنشاء 24 عمارة تضم 1632 وحدة سكنية بتكلفة 532 مليون جنيه، والمرحلة الثانية: "بشائر الخير 2"، وتضمنت 37 عمارة تشمل 1870 وحدة سكتية بتكلفة 400 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة: "بشائر الخير 3"؛ وتتضمن إنشاء 110 عمارة تشمل 5840 وحدة سكنية إضافة إلى مسجد وعلاوة على تطوير مركز شباب القباري بتكلفة 2 مليار و325 مليون جنيه.