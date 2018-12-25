بنهاية 2018 .. تامر حسني الأعلى مشاهدة بـ"يوتيوب" بتحقيقه ربع مليار مشاهدة لألبوم"عيش بشوقك"





لا يزال الفنان تامر حسني، يحصد نجاحات ألبومه الأخير"عيش بشوقك" المتتالية، بالرغم من صدوره في أغسطس الماضي، إلا أنه يحتل المركز الأول عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، حيث حقق الألبوم ما يقارب الربع مليار مشاهدة.





ويتفوق حسني، في عدد مشاهدات ألبومه علي نسب مشاهدات ألبومات بعض النجوم منهم الفنان عمرو دياب، بألبوم "كل حياتي" والفنانة إليسا بألبوم "إلي كل اللي بيحبوني".





ويواصل حسني، تحقيق النجاحات، حيث بلغ عدد مستمعي ألبوم “عيش بشوقك ” عبر تطبيق "أنغامي" 110 مليون.





جدير بالذكر ان ألبوم حسني، يضم 13 اغنية هم:

1_ "عيش بشوقك" من كلمات مصطفي حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني محروس وبلال سرور





2_"تمن اختيار"، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان شريف بدر، وتوزيع شريف مكاوي.





3_ "لولاك حبيبي" من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع جلال الحمداوي.





4_"ناسيني ليه" من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع وسام عبد المنعم.

5_"حكايات الحب" من كلمات صابر كمال، ألحان محمد عبيه، توزيع محمد العشي.





6_"ورد صناعي" من كلمات تامر حسني، ألحان محمد يحيي، توزيع أماديو.

7_"حلم سنين"من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع تميم.

8_"قابلتيني" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع هيثم راضي.





9_"كفياك أعذار"من كلمات هاني أبو النجا، ألحان تامر علي، توزيع يحيي يوسف.









10_"100 وش" من كلمات تامر حسني، ورمضان محمد، والحان تامر حسني، ومحمد الصاوي، توزيع أحمد عادل.

11_"وأنت معايا" كلمات وألحان تامر حسني، توزيع جلال الحمداوي، وهي الأغنية الديو التي تعاون فيها تامر حسني مع الشاب خالد.





12_"ولا يوم من أيامه" من كلمات ياسين جمال، وألحان علي شعبان، وتوزيع تميم.





13_"وأخيرا" كلمات وألحان عبد الرحمن شوقي وتوزيع شريف مكاوي





ألبوم"عيش بشوقك" من إنتاج تامر حسني، حيث تعد المرة الأولى التى ينتج فيها حسني، ألبوم بالكامل، وشهد الألبوم عدة مفاجآت لجمهوره، أبرزها تصويره لكل أغاني الألبوم كفيديو كليب، كأول مطرب مصري عربي ينفذ هذه الفكرة، وتعاونه مع بعض من صناع عمل الألبوم لأول مرة، ومحتوي الألبوم من حيث اللحن والكلمات والمواضيع التي يتناولها.



