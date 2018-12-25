أحمد فلوكس عن الاحتفال بزفافه أمام الرئيس السيسي: "مش هنسى اليوم ده" (فيديو)



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، بمركز المنارة للمؤتمرات.



ويعتبر مؤتمر متحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، من تنظيم وزارتي التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، بهدف عرض جهود الحكومة في مجال ذوى الإعاقة.



وشارك في الحفل عدد من الفنانين منهم رجاء الجداوي ووفاء عامر وأحمد فلوكس وهنا شيحة ودنيا سمير غانم، كما تم تكريم عدد من النماذج الناجحة من ذوي القدرات الخاصة وافتتاح معرض يعرض فيه بعض منتجاتهم.



ويأتي الحدث فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بكافة فئات المجتمع، وفِى القلب منهم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، ومتحدى الإعاقة فى مجالات خدمة وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تقوم الحكومة بتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.











علق الفنان أحمد فلوكس، على ظهوره مع زوجته الفنانة هنا شيحة بملابس الزفاف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، قائلًا: "مش هنسى اليوم ده في حياتي، ما حدث اليوم إضافة لتاريخي، وأنا على المستوى الشخصي سعيد جدًا، مفيش أفضل من كده احتفال".وأوضح فلوكس، خلال مداخلة هاتفية مع الغعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أنه فوجئ بطلبه هو وزوجته كأحدث زوجين في الوسط الفني لإحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة هو زوجته مرتديًا لبس عريس وعرسة.ولفت إلى أنه كان سعيدًا بالاحتفال مع ذوي القدرات الخاصة الذي وصفهم بأصحاب الهمم، لافتًا إلى أن الاحتفال كان محاطًا بطاقة نورانية وبركة.