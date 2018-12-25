إيهاب حنفي يكشف عن موعد انتهاء أعمال تطوير العشوائيات غير الأمنة في مصر



وأضاف "الحنفي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية " صدى البلد"، مساء الإثنين أنه تم تعويض سكان مثلث ماسبيرو ومنهم من رغب الحصول على وحدة سكنية في الأسمرات، لافتا إلى أن 4500 أسرة كانت تسكن في مثلث ماسبيرو.



يشار إلى أن صندوق تطوير العشوائيات رصد 1.3 مليار جنيه، لحل أزمة مثلث ماسبيرو، التى تتضمن صرف تعويضات لـ4531 أسرة يقيمون فى المنطقة.



ولفت مدير الصندوق إلى أن المساحة الإجمالية لمنطقة مثلث ماسبيرو تبلغ حوالي 84 فدانًا، مشيرًا إلى أن المنطقة المراد تطويرها تبلغ حوالي 52 فدانًا، في حين أن باقي مساحة المنطقة لصالح مبنى الإذاعة والتليفزيون ومقر وزارة الخارجية والسفارة الإيطالية أيضًا.



كشف إيهاب الحنفي، المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات عن موعد انتهاء أعمال تطوير العشوائيات غير الأمنة في مصر، مشيرًا إلى أن 30 يونيو المقبل ستكون مصر خالية من العشوائيات الخطرة.