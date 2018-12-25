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خالد حميدو: "أستبعد انخفاض أسعار السيارات" لأن ذلك يؤثر على الصناعة المحلية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 06:21 ص
خالد حميدو: أستبعد انخفاض أسعار السيارات لأن ذلك يؤثر على الصناعة المحلية
خالد حميدو - خبير السيارات
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رقية جمال
 
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أكد خالد حميدو، خبير السيارات، أن أسعار السيارات لاتتماشى مع الأسعار العالمية، والقوة الشرائية للسيارات في مصر منعدمة في الوقت الحالي، نتيجة ترديد شائعة انخفاض أسعار السيارات في شهر يناير.

وأضاف "حميدو"، خلال حواره ببرنامج "مع الناس" على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين، أن هناك خصومات كبيرة على جميع الماركات بالكامل في الوقت الحالي، وهذه خسائر للتجار نظرًا للإلتزامات عليهم، موضحًا أن السيارات التى سوف تنخفض أسعارها في يناير المقبل فقط هي السيارات التى يصل سعرها لأكثر من 2 مليون جنيه.

وتابع أن انخفاض أسعار السيارات الأوروبية يؤثر على الصناعة المحلية والاقتصاد المصري والعمالة الموجودة بها، مستبعدًا انخفاض أسعار السيارت في يناير المقبل، معقبًا: "أنا مش معقولة كدولة هضر صناعتي".

وأعلن سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إيفان سوركوش، أن مصر ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات "الأوروبية" إلى صفر اعتبارًا من 1 يناير 2019 وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.
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