مريم أوزرلي: أنوي مغادرة ألمانيا والاستقرار في بلد عربي
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 12:00 ص
مريم الشريف
Advertisements
Advertisements
كشفت الفنانة الألمانية مريم أوزرلى، أنها تنوي الانتقال إلى أي بلد عربي خلال العام الجديد 2019، للإستقرار بها، لافته إلى أنها تفكر في القاهرة أو بيروت أو دبي.
وأضافت "أوزرلى" خلال برنامج "صاحبة السعادة" المعروض على شاشة DMC، أنها تعيش حاليا فى ألمانيا، لكنها لن تكون بها فى العام الجديد.
وأضافت "أوزرلى" خلال برنامج "صاحبة السعادة" المعروض على شاشة DMC، أنها تعيش حاليا فى ألمانيا، لكنها لن تكون بها فى العام الجديد.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا مريم أوزرلي فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار مريم أوزرلي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018