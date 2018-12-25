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مريم أوزرلي: أنوي مغادرة ألمانيا والاستقرار في بلد عربي

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 12:00 ص
مريم أوزرلي: أنوي مغادرة ألمانيا والاستقرار في بلد عربي
مريم أوزرلي
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مريم الشريف
 
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كشفت الفنانة الألمانية مريم أوزرلى، أنها تنوي الانتقال إلى أي بلد عربي خلال العام الجديد 2019، للإستقرار بها، لافته إلى أنها تفكر في القاهرة أو بيروت أو دبي.


وأضافت "أوزرلى" خلال برنامج "صاحبة السعادة" المعروض على شاشة DMC، أنها تعيش حاليا فى ألمانيا، لكنها لن تكون بها فى العام الجديد.
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