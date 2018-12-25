"مصلحة الضرائب": تقديم الإقرارات إلكترونيا ملزم لكل الشركات اعتبارا من 2019

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قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن وزارة المالية قامت بتحويل فكرة تقديم الإقرارات ورقيًا إلى الكترونيًا بالنسبة للشركات وكافة الشخصيات الاعتبارية، وهذا الأمر سيكون إجباريًا على الشركات بدايةً من العام المقبل.



وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن قرار تقديم الإقرارات الكترونيًا الخاص بشركات الاموال، سيكون إلزاميًا 112019، لافتًا إلى أن هذا القرار يهدف للتسهيل على الممولين، بدلًا من الوقوف في طوابير، لتقديم الإقرار الورقي.



وحث السادة الممولين بشكل عام سرعة تقديم الإقرارات المالية للوزارة، وتفعيل صفحتهم على الموقع الإلكتروني للحصول على الرقم السري، والذي من خلال سيتم تقديم الإقرارات الكترونيًا.



وأكدت وزارة المالية أنه تم توقيع اتفاق بين مصلحة الضرائب وإحدى الشركات التكنولوجية المتخصصة فى النظم الإلكترونية ويستهدف هذا الاتفاق قيام الشركة بإعداد الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية بما يمكن الممول لضريبة الدخل أو المسجل لضريبة القيمة المضافة أن يملأ الإقرار إلكترونيًا "أون لاين" دون الحاجة إلى التردد والذهاب لمصلحة الضرائب ومأمورياتها، وذلك فى إطار حرص وزارة المالية للتيسير على الممولين فى السداد بسهولة ويسر وتجنب التزاحم والتكدس بالمأموريات الضريبية.



وأضافت الوزارة فى بيان لها أنه تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالبنية التحتية الالكترونية على مستوى الجمهورية لتنفيذ هذا النظام الإلكترونى الذى بدأت المراحل التجريبية له فى شهر يوليه الماضى، وتمت تجربته بنجاح وتشمل هذه المنظومة استيفاء الممول لبيانات الإقرار الضريبى سواء لضريبة الدخل أو لضريبة القيمة المضافة، وأيضًا هناك نماذج للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالإضافة إلى نماذج توزيعات الأرباح.

