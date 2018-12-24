سعر الريال السعودي في نهاية التعاملات اليوم الإثنين 24/12/2018

يشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه حالة من الاستقرار منذ أكثر من أسبوع ليستقر سعر صرف الدولار في نهاية التعاملات اليوم الإثنين، حيث سجل في البنك المركزى المصري نحو 17.86 جنيها، و17.97 جنيها، كما استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء عند متوسط سعر 17.88 جنيها، وجاءت الاسعار في البنوك على النحو التالي بحسب أخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري:









سعر الدولار في البنك المركزي المصري

17.86 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

17.89 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار في السوق السوداء





واصل سعر صرف الدولار استقراره في السوق السوداء نحو 17.88 جنيها، وبذلك تستقر اسعار الدولار في السوق السوداء بعد تراجعها خلال تعاملات الاسبوع الماضي.





سعر الدولار على مستوى العالم

تعافي سعر الدولار الأمريكي، بعد قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ومن جانب أخر تراجعت أسعار الذهب منذ تعاملات الأربعاء الماضي .





وقرر الاحتياطي الفيدرالي زيادة زيادة معدل الفائدة للمرة الرابعة في 2018، لتتراوح بين 2.25% إلى 2.5%.





وأشار الفيدرالي إلى قوة سوق العمل وأن النشاط الاقتصادي بنمو بمعدل قوي، مع بقاء التضخم قرب مستهدف البنك البالغ 2%.





ومن جهة أخرى، خفض الفيدرالي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي في العامين الجاري والمقبل، كما قلص تقديراته لعدد مرات رفع معدل الفائدة في عام 2019.









قرار تحرير سعر الصرف

يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.





حدث تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار، و الجدير بالذكر أن العجز في حساب المعاملات الجارية شهد تحسنا ملحوظا ليصل الى 5.9 مليار دولار (2.4 % من الناتج المحلى الإجمالي) فى السنة المالية 2017 / 2018 مقارنة ب 19.8 مليار دولار ( 5.9 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2015 / 2016 .

وقد حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 12.8 مليار دولار ( 5.1 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2017 / 2018 مقارنة بعجز قدر بنحو 2.8 مليار دولار (0.8 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2015 / 2016 .





ومن المتوقع تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية في السنة المالية الحالية 2018 / 2019 ليتراوح ما بين 1 - % 2 % من الناتج المحلى الإجمالي.



