تعاون بين اريكسون وتيجو لتعزيز التحول الرقمي في السنغال

أعلنت إريكسون (المسجلة في ناسداك إريك) وشركة تيجو السنغال عن تعاونهما لتحديث شبكات تيجو للاتصالات عبر جميع أنحاء البلاد، حيث تتطلع الأخيرة إلى تسريع عملية التحول الرقمي في سوق السنغال الآخذة في الاتساع.وستقوم إريكسون بموجب العقد الذي يستمر لمدة 3 سنوات بتطوير أكثر من 1000 موقع حالي وتوفير أحدث التقنيات من نظام إريكسون الراديوي(ERS) لتطوير البنية التحتية القديمة، ونشر تقنية LTE في جميع أنحاء البلاد وتحديث وتوسيع شبكة تيجو للاتصالات الهاتفية المتنقلة باستخدام تقنية MINI-LINK.كما ستوفر إريكسون حلول الحزمة الأساسية للسحابة وإدارة وأحكام البيانات السحابية لتحديث شبكة تيجو الأساسية بهدف تخفيض النفقات التشغيلية وتبسيط توفير الخدمات الجديدة للمستخدمين وتتضمن الصفقة أيضًا نشر حزمة حلول الشبكة الأساسية من إريكسون الخاصة بالاتصالات المتنقلة ونقل نظام دعم العمليات إلى نظام إدارة الشبكات من إريكسون.

MINI-LINK"" هي عبارة عن مجموعة موجات دقيقة استثنائية وفعالة لناحية التكلفة، تلبي الطلب المرتفع والمرافق لتطور النطاق العريض المتنقل.

وتعليقاً على هذا التعاون قال ماس ثيام الرئيس التنفيذي لشركة تيجو: " تشهد السنغال حالياً توجه فريد نحو الرقمنة مما سيوفر فرصاً تجارية جديدة من شأنها تعزيز اقتصاد البلاد ورغبة منها في تعزيز هذه العملية وتسريعها ، تتعاون تيجو وإريكسون في إطار شراكة استراتيجية تطور أنظمة الشبكات القديمة على نحو سريع لتوفير جودة أعلى وسعة أكبر وأداء أفضل الكلي لخدمات الشبكة التي يطلبها العملاء والمستهلكين.

ومن جانبها قالت رافيه إبراهيم، رئيسة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: “ستعمل حلول LTE الأفضل في فئتها من إريكسون على ضمان أداء شبكة تيجو وجودة خدماتها عبر تقديم تجربة مختلفة لعملائها كما ستتمكن الشركة عبر تحسين تغطية الشبكة الداخلية والخارجية، من تقديم خدمات رقمية بما في ذلك خدمات البيانات المتنقلة والخدمات المالية المتنقلة عبر السوق السنغالي بأكمله ".