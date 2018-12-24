ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الشرقية: نعاني من التجاهل رغم أننا حققنا إنجازا مثل ريال مدريد

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:52 م
الشرقية: نعاني من التجاهل رغم أننا حققنا إنجازا مثل ريال مدريد
فريق الشرقية للهوكي
طباعة
Advertisements
الفجر الرياضي
 
Advertisements

تحدث شادي مسعد عضو مجلس إدارة نادي الشرقية عن فوز فريقه ببطولة إفريقيا للهوكي للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه.

 

وقال مسعد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: " حققنا انجاز بإسم البلد كلها رغم ضعف الإمكانيات والتعتيم الإعلامي على البطولة".

 

وتابع: "الشرقية حقق 24 بطولة قارية من أصل 29 بطولة، دخلنا موسوعة جينيس بعد تحقيقنا اللقب رقم 21".

 

وأضاف مسعد: "نحن الأكثر تتويجًا بالبطولة في العالم مثلنا مثل ريال مدريد في كرة القدم".

Advertisements
المزيد عن: لعبة الهوكي فريق الشرقية للهوكي فريق الشرقية شادي مسعد رياضة الهوكي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019
الرائد
-
x
17:00
-
التعاون