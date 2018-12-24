الشرقية: نعاني من التجاهل رغم أننا حققنا إنجازا مثل ريال مدريد
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:52 م
الفجر الرياضي
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تحدث شادي مسعد عضو مجلس إدارة نادي الشرقية عن فوز فريقه ببطولة إفريقيا للهوكي للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه.
وقال مسعد في تصريحات
لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: " حققنا انجاز
بإسم البلد كلها رغم ضعف الإمكانيات والتعتيم الإعلامي على البطولة".
وتابع: "الشرقية
حقق 24 بطولة قارية من أصل 29 بطولة، دخلنا موسوعة جينيس بعد تحقيقنا اللقب رقم
21".
وأضاف مسعد:
"نحن الأكثر تتويجًا بالبطولة في العالم مثلنا مثل ريال مدريد في كرة القدم".
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