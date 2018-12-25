زي النهاردة بتاريخ 25-12-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 25-12-2018





أحداث





1100 - بالدوين البولوني يتوج كأول ملك على مملكة بيت المقدس في كنيسة المهد.





1914 - القوات الألمانية والبريطانية على الجبهة الغربية توقفان إطلاق النار مؤقتًا في الحرب العالمية الأولى وذلك في الهدنة المعروفة باسم هدنة عيد الميلاد.





1926 - هيروهيتو يصبح إمبراطورًا لليابان بعد وفاة والدة الإمبراطور تايشو.





1952 - الملكة إليزابيث الثانية تلقي أول خطاب لها منذ اعتلائها العرش وذلك بمناسبة أعياد الميلاد.





1977 - مناحم بيجن يزور مصر ويلتقي بالرئيس محمد أنور السادات في القاهرة.





1986 - اختطاف الطائرة العراقية رحلة رقم 163 المقلعة من عمّان إلى بغداد وسقوطها بالقرب من مدينة عرعر شمالي السعودية.





1989 - إعدام رئيس رومانيا السابق نيكولاي تشاوتشيسكو وزوجته وذلك بعد أن أدانتهما إحدى المحاكم العسكرية السرية بارتكاب جرائم حرب.





1990 - أول تجربة ناجحة لتشغيل نظام الويب والذي أصبح شبكة ويب عالمية.





1991 - استفتاء في أوكرانيا للانفصال عن الاتحاد السوفيتي، والأغلبية توافق على الانفصال.





1991 - ميخائيل غورباتشوف يستقيل من منصبه كرئيس للاتحاد السوفيتي.





2008 - محكمة إسرائيلية تحكم على الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات بالسجن 30 عامًا وذلك بتهمة التخطيط لاغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي.





2009 - صدرور فيلم ثلاثة بلهاء، حاز على العديد من الجوائز وحطّم أرقاما قياسية عالمية ودخل موسوعة جينيس.





2009 - عمر فاروق عبد المطلب يفشل بالقيام بهجوم إرهابي ضد الولايات المتحدة ، بينما هو على متن طائرة إلى مطار ديترويت.





2011 - الجيش السوداني يقتل خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور.





2015 - مقتل محمد زهران علُّوش قائد جيش الإسلام، أحد فصائل المعارضة السورية المسلحة بغارة جوية.





2016 - تحطم طائرة عسكرية روسية من طراز توبوليف تو 154 كانت تحمل 92 شخصا متوجهة إلى سوريا ومصرع جميع من كان على متنها.





2017 - إعصار تيمبن يجتاح جنوب الفلبين مُسببًا مقتل حوالي 266 نسمة وفُقدان عشرات الأشخاص الآخرين.





مــــــــواليـــــــــــد





1642 - السير إسحاق نيوتن عالم فيزيائي إنجليزي، مؤسس علم الميكانيك.





1866 - ماكس فيين، فيزيائي ألماني.





1869 - شكيب أرسلان، كاتب وأديب ومفكر لبناني.





1876 - محمد علي جناح، رئيس باكستان.





1876 - أدولف فينداوس، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1928.





1878 - لويس شيفروليه، مهندس ومؤسس شركة شيفروليه.





1895 - فريد طليع، طبيب وعسكري لبناني.





1899 - همفري بوغارت، ممثل أمريكي.





1904 - غيرهارد هيرتسبيرغ، عالم كيمياء كندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1971.





1906 - إرنست روسكا، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1986.





1913 - ميمي شكيب، ممثلة مصرية.





1916 - أحمد بن بلة، أول رئيس للجمهورية الجزائرية.





1918 - محمد أنور السادات، رئيس جمهورية مصر العربية الثالث حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1978.





1924 - أتال بيهاري فاجبايي، رجل دولة هندي.





1926 - بدر شاكر السياب، شاعر عراقي.





1930 - صلاح جاهين، شاعر مصري.





1930 - سامي سرحان، ممثل مصري.





1931 - نعيمة الصغير، ممثلة مصرية.





1931 - عادل خيري، ممثل مصري.





1935 - الصادق المهدي، رئيس وزراء السودان.





1935 - سميرة توفيق، مغنية لبنانية.





1944 - جارزينيو، لاعب كرة قدم برازيلي.





1948 - الملكة علياء الحسين، زوجة الحسين بن طلال ملك الأردن.





1948 - جويل سانتانا، لاعب ومدرب كرة قدم برازيلي.





1949 - نواز شريف، رئيس وزراء باكستان.





1949 - سيسي سبيسك، ممثلة أمريكية.





1958 - ديمي منت آبا، مغنية موريتانية.





1960 - شريف عرفة، مخرج مصري.





1963 - باسمة حمادة، ممثلة كويتية.





1964 - غاري مكأليستر، لاعب كرة قدم اسكتلندي.





1965 - هدى سلطان، ممثلة بحرينية.





1970 - إيمانويل أمونيكي، لاعب كرة قدم نيجيري.





1971 - دايدو، مغنية إنجليزية.





1974 - غادة عادل، ممثلة مصرية.





1974 - ناجما، ممثلة هندية.





1980 - ياسة، ممثلة كويتية.





1981 - لا فوين، مغني راب فرنسي من أصول مغربية.





1984 - مانويل كانغي، لاعب كرة قدم أنغولي.





1984 - كريس كاهيل، لاعب كرة قدم من ساموا.





1985 - هنا شيحة، ممثلة مصرية.





وفيـــــــــــات





1784 - يوسا بوسون، رسام ياباني.





1868 - لينوس ييل، مهندس ميكانيكي أمريكي.





1925 - حسن الخراط، أحد قادة الثورة السورية ضد الاستعمار الفرنسي.





1926 - الإمبراطور تايشو، إمبراطور ياباني.





1949 - ليون شليسنجر، منتج سينمائي أمريكي.





1961 - أوتو لوفي، طبيب وعالم أدوية نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1936.





1965 - ماري عجمي، شاعرة وصحافية سورية مؤسسة أول مجلة نسائية في ⁧سوريا⁩.





1973 - عصمت إينونو، رئيس تركيا.





1974 - المشير. أحمد إسماعيل علي، وزير الدفاع المصري.





1977 - تشارلي تشابلن، ممثل بريطاني / أمريكي.





1978 - صقر الرشود، مخرج مسرحي كويتي.





1989 - نيكولاي تشاوتشيسكو، رئيس رومانيا الأول.





1995 - دين مارتن، مغني وممثل أمريكي.





2006 - جيمس براون، مغني أمريكي.





2009 - أنيس صايغ، كاتب ومفكر فلسطيني.





2010 - كارلوس أندريس بيريز، رئيس فنزويلا السادس والخمسون والتاسع والخمسون.





2011 - خليل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور.





2012 - الأمير تركي بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود.





2015 - مُحمَّد زهران علُّوش، قائد جيش الإسلام.





2016 - جورج مايكل، مغني بريطاني.





2017 - صلاح عيسى، صحفي ومؤرخ مصري.





أعيـــــــاد ومنــــــــاسبــــــــــــات





عيد الميلاد لدى الطوائف المسيحية الغربية.





عيد ميلاد "إله الشمس سول إنفكتوس" عند الوثنيين في الإمبراطورية الرومانية.





يوم الدستور في جمهورية الصين الشعبية.





يوم القائد الأعظم في باكستان.