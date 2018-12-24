طائرة بنى سويف تتأهل للدور قبل النهائى بالدورى الممتاز









حسمت نتائج الجولة الثالثة عشر بمنافسات الدورى الممتاز للكرة الطائرة ، تأهل نادى بنى سويف للدور قبل النهائى من البطولة وذلك برصيد 14 نقطة.





وتمثلت نتائج المجموعة فى فوز الأهلى على نظيره النصر بنتيجة 3 × 0

وفوز 6 اكتوبر على نظيره بنها الرياضى بنتيجة 3 × 2

فيما فاز هليوبوليس على نظيره بتروجيت بنتيجة 3 × 1 .





وأصبح ترتيب المجموعة بتلك النتائج بالمركز الأول يحتل النادى الأهلى صدارة الترتيب برصيد 33 نقطة ويحل هليوبوليس بالمركز الثانى برصيد 28 فيما يحتل بتروجيت بالمركز الثالث برصيد 22 نقطة ويحتل بنى سويف المركز الرابع برصيد 14 نقطة.





ويقود الفريق السويفي جهاز فنى مكون من محمد سليمان مديرا فنيا و محمد عبد العزيز مدربا عاما والدكتور ناجى رضوان اخصائي التأهيل واحمد دسوقى الإدارى واحمد سيف النصر المشرف العام على اللعبة .





وتضم قائمة بنى سويف لاعبين متميزين أمثال احمد عبد النبي ومحمد عبد المنعم ومحمد عبد الحميد ومحمد عبد الغنى وإسلام سيد ووليد محمد وعلاء عبد الحميد ورمضان سيد ومحمد اسامة وإسلام جمعه ومحمد عفت ومحمد شعبان وأيمن رمضان وحسين احمد ومصطفى سيد.



