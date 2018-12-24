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مريم أوزرلي تتناول الطعام المصري في "صاحبة السعادة"

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:44 م
مريم أوزرلي تتناول الطعام المصري في صاحبة السعادة
مريم أوزرلي
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مريم الشريف
 
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عبرت الفنانة الألمانية مريم أوزرلى، عن مدى إعجابها بالطعام المصرى، والذى قدمته لها الفنانة إسعاد يونس، من أطباق مختلفة مثل "المحشى"، "الحمام المشوى"، "فول"، "طعمية"، "ممبار"، "كبدة"، "كرشة" وغيره.

وأضافت "أوزرلى" خلال برنامج "صاحبة السعادة" المعروض على شاشة DMC، أنها تحب الأكل كثيرا، وأغلب الوقت فى منزلها تأكل بأيديها، لذلك هى ليست نموذج مثالى لابنتها.

كما نطقت باللغة العربية اسماء هذه الأطعمه، بعدما تعلمتها من مقدمة البرنامج إسعاد يونس.
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