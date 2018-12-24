مريم أوزرلي تتناول الطعام المصري في "صاحبة السعادة"
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:44 م
مريم الشريف
Advertisements
Advertisements
عبرت الفنانة الألمانية مريم أوزرلى، عن مدى إعجابها بالطعام المصرى، والذى قدمته لها الفنانة إسعاد يونس، من أطباق مختلفة مثل "المحشى"، "الحمام المشوى"، "فول"، "طعمية"، "ممبار"، "كبدة"، "كرشة" وغيره.
وأضافت "أوزرلى" خلال برنامج "صاحبة السعادة" المعروض على شاشة DMC، أنها تحب الأكل كثيرا، وأغلب الوقت فى منزلها تأكل بأيديها، لذلك هى ليست نموذج مثالى لابنتها.
كما نطقت باللغة العربية اسماء هذه الأطعمه، بعدما تعلمتها من مقدمة البرنامج إسعاد يونس.
وأضافت "أوزرلى" خلال برنامج "صاحبة السعادة" المعروض على شاشة DMC، أنها تحب الأكل كثيرا، وأغلب الوقت فى منزلها تأكل بأيديها، لذلك هى ليست نموذج مثالى لابنتها.
كما نطقت باللغة العربية اسماء هذه الأطعمه، بعدما تعلمتها من مقدمة البرنامج إسعاد يونس.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا مريم أوزرلي فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار مريم أوزرلي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018