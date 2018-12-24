العرضيات والكرات الثابتة أبرز ملامح القناة استعدادا لشبين (صور)

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريبه الرئيسي استعدادا لمواجهة جمهورية شبين الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدور الثاني.

بدأ التدريب بمحاضرة بوسط الملعب حفز فيها أبو طالب العيسوي لاعبيه وطالبهم بنسيان نتيجة اللقاء السابق والخسارة من سيراميكا بهدف نظيف والتطلع للفوز علي جمهورية شبين وتكرارا فوز الدور الأول بهدف نظيف.

واستكمل التدريب ببعض المحطات البدنية ثم مربعات بالكرة ثم استلام وتسلم من الحركة وانتهى بتقسيمة ثم تدريب علي العرضيات و الضربات الثابتة.