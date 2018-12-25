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"البحر الأحمر" تحتفل بـ"الكريسماس".. و"الفنادق" ترفع شعار كاملة العدد (صور)

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 05:25 ص
البحر الأحمر تحتفل بـالكريسماس.. والفنادق ترفع شعار كاملة العدد (صور)
البحر الأحمر تحتفل بالكريسماس
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محمد طه
 
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احتفلت الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، مساء أمس، بعيد الميلاد المجيد و"الكريسماس"، حيث تزينت بأشجار الميلاد وبابا نويل، وفقرات فنية مختلفة منهت التنورة ورقص شرقى والأنوار، تعلو سماء المدينة بـ happy new year.

من جانبه، أكد بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين أن نسبة الإشغال السياحي تجاوزت الـ 80%، متوقعا زيادتها قبل الاحتفال برأس السنة، مشيرا ان هناك عددا كبير من الفنادق والمنتجعات كاملة العدد.

وأشار أيمن السيد مدير عام أحد الفنادق السياحية، إلى أن نسبة الإشغال داخل الفندق تخطت ٩٠%، وكذلك تزامنا مع احتفالات رأس السنة سترتفع بالغردقة.

ولفت إلى أن جميع الفنادق بالبحر الأحمر استعدت بطريقة مختلفة تماما عن الأعوام السابقة، حيث إن الفنادق ركزت على فقرات فنية شرقية تماما لتنال إعجاب جميع السياح القادمين لحضور إحتفالات الكريسماس ورأس السنة.
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"البحر الأحمر" تحتفل بـ"الكريسماس".. و"الفنادق" ترفع شعار كاملة العدد (صور)
"البحر الأحمر" تحتفل بـ"الكريسماس".. و"الفنادق" ترفع شعار كاملة العدد (صور)
"البحر الأحمر" تحتفل بـ"الكريسماس".. و"الفنادق" ترفع شعار كاملة العدد (صور)
"البحر الأحمر" تحتفل بـ"الكريسماس".. و"الفنادق" ترفع شعار كاملة العدد (صور)
"البحر الأحمر" تحتفل بـ"الكريسماس".. و"الفنادق" ترفع شعار كاملة العدد (صور)
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