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الكويتي أحمد عبدالله يستعد لتقديم "اهتمي بنفسك" على قناة خليجية (صور)

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 11:37 م
الكويتي أحمد عبدالله يستعد لتقديم اهتمي بنفسك على قناة خليجية (صور)
أحمد عبدالله
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الفجر الفني
 
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يستعد دكتور التجميل الكويتي أحمد عبدالله عبدالمغني، لبدء حلقات برنامجه الجديد "اهتمي بنفسك" خلال بداية العام الجديد، والمقرر إذاعته على إحدى القنوات الخليجية.

 

ويتناول البرنامج أهم النصائح اليومية لاهتمام المرأة بجمالها ورشاقتها، كما يتضمن البرنامج فقرة استضافة ضيف من أهم أطباء التجميل في الوطن العربي، وفقرة لاستقبال الأسئلة والاستفسارات عن الأمور الشائكة للمرأة في حياتها اليومية للإجابة عليها.

 

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عبدالله عبدالمغني هو دكتور تجميل وترميم كويتي، متخصص في الجراحة التجميلية والترميم الجمالي، عمل وتدرب في مختلف المجالات الطبية اللازمة في الكويت وألمانيا، فقد بدأ في التدريب في الجراحة والطب العام وطب الأطفال والطب النسائي في الكويت لمدة 12 شهرًا.

 

 كما اصبح مقيمًا في الجراحة العامة لمدة 36 شهر ومقيمًا في الجراحة التجميلية لمدة 18 شهر، ومقيمًا في جراحة العظام لمدة 6 أشهر، ثم أنتقل إلى ألمانيا حيث عمل كمقيمًا في التدريب في الجراحة التجميلية لمدة 72 شهراً، وشارك في العمليات الجراحية التجميلية لمدة 24 شهر، بعدما حاز على التدريب والخبرة اللازمين، عاد إلى الكويت وأصبح مستشارًا في الجراحة التجميلية منذ 60 شهرًا.

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الكويتي أحمد عبدالله يستعد لتقديم "اهتمي بنفسك" على قناة خليجية (صور)
الكويتي أحمد عبدالله يستعد لتقديم "اهتمي بنفسك" على قناة خليجية (صور)
الكويتي أحمد عبدالله يستعد لتقديم "اهتمي بنفسك" على قناة خليجية (صور)
الكويتي أحمد عبدالله يستعد لتقديم "اهتمي بنفسك" على قناة خليجية (صور)
الكويتي أحمد عبدالله يستعد لتقديم "اهتمي بنفسك" على قناة خليجية (صور)
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