حصاد مباريات ختام الدور الأول من دوري مراكز الشباب (صور)

اختتمت منافسات الدور الأول بدوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية، حيث شهدت المجموعة الثانية إقامة 5 لقاءات، شهدوا إحراز 14 هدفا، حيث فاز مركز شباب سنتريس ، على حساب فريق مركز شباب شما بستة أهداف نظيفة.

سجل أهداف سنتريس كلاً من شعبان جمال "هدفين" وأشرف محمد الرفاعى "هدفين" وعلاء محمود ومحمود جمال.

وحقق كفر الباجور الفوز على فريق كفر داود بهدف سجله اللاعب طه مجدي في الدقيقة 6 للشوط الثاني، وشهد اللقاء طرد أحمد عاطف من فريق كفر الباجور، وعبد الله السيد من فريق كفر داود.

وتعادل الأخماس مع كفر منصور 3-3، وصراوة مع كفر شبرابلولة بدون أهداف، وخسر مركز شباب تتا على ملعبه من فريق شطانوف بهدف دون مقابل، ولم تقام مباراة ميت الوسطى مع كفر السنابسة، لعدم اكتمال فريق السنابسة، لتحتسب المباراة بفوز فريق الوسطى بهدفين نظيفين.

ترتيب المجموعِة الثانية:

1- سنتريس: 31 نقطة

2- شما: 19 نقطة

3- ميت الوسطى: 18 نقطة

4- شطانوف: 18 نقطة

5- كفر داود: 17 نقطة

6- كفر الباجور: 16 نقطة

7- صراوة: 16 نقطة

8- تتا: 13 نقطة

9- كفر السنابسة: 13 نقطة

10- كفر شبرابلولة: 12 نقطة

11- الأخماس: 7 نقاط

12- كفر منصور: 5 نقاط