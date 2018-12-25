اليوم.. البابا تواضروس يزور الكنيسة البطريركية الكاثوليكية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 03:28 ص
حازم رفعت
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يتوجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، غداً الثلاثاء، الي المقر البطريركي للكنيسة الكاثوليكية بكوبري القبة، حيث يلتقي بالانبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وذلك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.
واكد الاب هاني باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، انه سيتم إستقبال المهنئين في العاشرة من صباح غداً الثلاثاء، بالمقر البطريركي بكوبري القبة، وننتظر زيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بالعيد.
كان الانبا إبراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، قد تراس مساء اليوم الاثنين، القداس الإلهي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بكنيسة العذراء مريم بمدينة نصر، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وبمشاركة مجمع الكهنة الكاثوليك، والشعب.
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