مسلم وهداف سالزبورج.. من هو الإسرائيلي مؤنس دبور زميل صلاح المحتمل في ليفربول؟





كشفت تقارير صحفية أوروبية إقتراب نادي ليفربول المحترف في صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، من التعاقد مع لاعب إسرائيل مؤنس دبور الذي يلعب في صفوف سالزبورج النمساوي.





وتسعى إدارة نادي ليفربول للتخلص من بعض اللاعبين خلال الانتقالات الشتوية مثل دانييل ستوريدج والتعاقد مع لاعبين آخرين لتعويضهم وتدعيم خط الهجوم من أجل مواصلة المنافسة على لقب البريميرليج.





وفيما يلي نستعرض لكم عبر التقرير التالي أبرز المعلومات عن مؤنس دبور لاعب الريدز المحتمل:





- مؤنس هو لاعب مسلم ويبلغ من العمر 26 عاماً "مواليد 14 مايو 1992"





- بدأ مسيرته مع ناشئين نادي مكابي الناصر من 2009 حتى 2011 وبعدها انتقل للعب في صفوف مكابي تل أبيب حتى 2014





- وانضم للعب في صفوف جراسهوبر السويسري من 2014 حتى 2017 عندما انضم لخوض تجربة جديدة مع سالزبورج





- عاد بعدها مجددا لجراسهوبر ومن ثم في يونيو 2017 وقع عقد جديد مع النادي النمساوي حتى 30 يونيو 2021





- هذا الموسم مع سالزبورج لعب مؤنس 30 مباراة وسجل 20 هدفا وصنع لزملائه 6 أهداف





- يلعب في صفوف منتخب إسرائيل الأول منذ يونيو 2014 وخاض معه 11 مباراة وسجل هدفاً وحيداً





- كان مؤنس هداف الدوري النمساوي لموسم 2017، 2018 برصيد 22 هدفاً









بعد اقتراب لاعب إسرائيلي من ليفربول.. مدرب المنتخب السابق: "حاجة متخصش صلاح"









فجر محمود فايز، مدرب المنتخب الوطني السابق، مفاجأة عن اقتراب نادي ليفربول الإنجليزي من التعاقد مع الإسرائيلي مؤنس دبور، وذلك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب محمود فايز، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قبل ما التريند يفتح.. صلاح لاعب محترف، وموضوع إن ليفربول يتعاقد مع إسرائيلي ده ميخصوش". وتابع: "ورغم إنه ميهمناش، ومش هتفرق.. بس مؤنس دبور عربي إسرائيلي (مسلم) من مواليد الناصره.. الله أعلم بظروفه ومعاناته، وأسباب اختياره الجواز الإسرائيلي.. سيبوا صلاح يلعب كورة للكورة، ومتحملهوش أكترمن طاقتة وشكرًا". يذكر أن ليفربول الذي يقوده فنيا الألماني يورجن كلوب أبدى رغبته في ضم المهاجم الإسرائيلي مؤنس دبور، وهو اللاعب الذي يلعب في صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي في يناير المقبل.