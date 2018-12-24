سعد الهلالي: "الرئيس السيسي عايز يشوف المصريين شيك"

عقب الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، على إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالفنانة رجاء الجداوي خلال احتفالية قادرون باختلاف، مشيرا إلى أن رجاء الجداوي تعد طراز مصري أصيل.





وأشار "الهلالي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن استخدام الرئيس السيسي مصطلح "شيك" لتعبيره عن تقديره بالفنانة رجاء الجداوي، مضيفًا: "الرئيس عايز يشوفنا كلنا شيك".





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، بمركز المنارة للمؤتمرات.





ويعتبر مؤتمر متحدى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، من تنظيم وزارتي التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، بهدف عرض جهود الحكومة في مجال ذوى الإعاقة.





وشارك في الحفل عدد من الفنانين منهم رجاء الجداوي ووفاء عامر وأحمد فلوكس وهنا شيحة ودنيا سمير غانم، كما تم تكريم عدد من النماذج الناجحة من ذوي القدرات الخاصة وافتتاح معرض يعرض فيه بعض منتجاتهم.



