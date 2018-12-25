هاني ضاحي: التعليم الهندسي بمصر في خطر

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قال المهندس هاني ضاحي النقيب العام لنقابة المهندسين، أن التعليم الهندسي بمصر في خطر، داعيا وزير التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات وكليات الهندسة التعاون لحل مشكلة التعليم الهندسي.



وأضاف ضاحي لـ"الفجر"، أن عدد المهندسين يزاداد كل يوم بشكل فائض في السوق وبالتالي المهنة ستفقد قيمتها، مشيرًا إلى أن مستوى التعليم في مصر مهم أن يظل يحتذي به في جميع الدول "مش عايزين حد يعيب في التعليم المصري، فمهم أن يظل مستوي التعليم متقدم".



وأكد نقيب المهندسين أنه تم الترتيب مع المجلس الأعلي للجامعات وكليات الهندسة بوجود وزير التعليم العالي بوضع عدة آليات للتعليم الهندسي، وأهمهم الاستكفاء بـ54 معهدًا هندسيًا في الوقت الحالي لمدة 5 سنوات مقبلة.