القائمة الكاملة لأعلى التطبيقات ربحا على هواتف أندرويد فى 2018.. "Tinder" فى المقدمة!

حققت تطبيقات الشبكات الاجتماعية بعضًا من أعلى أرقام الأرباح على هواتف أندرويد هذا العام، ولكن التطبيقات المتصدرة ليست من بين الأسماء التكنولوجية الأمريكية الكبيرة التى تتوقعها، وفقًا للبيانات الجديدة من Sensor Tower، والتى صنفت تطبيقات أندرويد التى حققت أعلى الإيرادات فى 2018، وتغطى البيانات فترة تنتهى فى 30 نوفمبرالماضى، وفيما يلى نرصد التطبيقات الأعلى تحقيقا للأرباح فى 2018.

التطبيقات الأعلى ربحاً :-





تطبيق Tinder حقق 274.9 مليون دولار.





تطبيق Google Drive حقق 164.3 مليون دولار.





تطبيق Pandora حقق 130 مليون دولار.





تطبيق Line حقق 105.4 مليون دولار.





تطبيق Bigo Live حقق 100.4 مليون دولار.





تطبيق Netflix..حقق 97.8 مليون دولار.





تطبيق Azar حقق 66.1 مليون دولار.





تطبيق KakaoTalk حقق 57.4 مليون دولار.





تطبيق LINE Manga حقق 49.4 مليون دولار.



