كيكار يتعاقد على ثاني الأعمال الدرامية بتوقيع خالد جلال

تعاقد الفنان الشاب أحمد كيكار على المشاركة في بطولة عمل درامي جديد من إنتاج شركتي إعلام المصريين وسينرجي، ويخرج العمل المخرج الكبير خالد جلال.





العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي من خلال حلقات متصلة منفصلة طويلة المدى، حيث سيتم عرض العمل بشكل يومى لمواسم طويلة على غرار الأعمال الغربية ويتناقش مجموعة من القضايا المصرية إبرزها الاشاعات وخطورة الاستخدام السىء لوسائل التواصل الإجتماعى ، والهوس بالالعاب الالكترونية والتعليم وغيرها من المشاكل المجتمعية والاسرية ، وحت الان لم يتم الأستقرار على أسمه النهائية ، على ان يتم عرضه بداية العام الجديد.



