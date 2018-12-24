كيكار يتعاقد على ثاني الأعمال الدرامية بتوقيع خالد جلال
الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:47 م
الفجر الفني
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تعاقد الفنان الشاب أحمد كيكار على المشاركة في بطولة عمل درامي جديد من إنتاج شركتي إعلام المصريين وسينرجي، ويخرج العمل المخرج الكبير خالد جلال.
العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي من خلال حلقات متصلة منفصلة طويلة المدى، حيث سيتم عرض العمل بشكل يومى لمواسم طويلة على غرار الأعمال الغربية ويتناقش مجموعة من القضايا المصرية إبرزها الاشاعات وخطورة الاستخدام السىء لوسائل التواصل الإجتماعى ، والهوس بالالعاب الالكترونية والتعليم وغيرها من المشاكل المجتمعية والاسرية ، وحت الان لم يتم الأستقرار على أسمه النهائية ، على ان يتم عرضه بداية العام الجديد.
ويجسد "كيكار" في هذا العمل والذى يعد ثانى أعماله الدرامية بعد ان قدم مسلسل المغنى مع الفنان محمد منير عام 2015 ، مجموعة من الشخصيات ، داخل المركبة والمعقدة ، وسوف يظهر فى الحلقات مجموعة من ضيوف الشرف إبرزهم هالة فاخر وصلاح عبد الله
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